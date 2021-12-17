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COVID-сертифікат для дорослих та дітей. Розповідаємо, як згенерувати

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
17 грудня, 14:26
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Паперовий документ (свідоцтво про вакцинацію) можна отримати у сімейного лікаря
Як отримати в Україні сертифікат про вакцинацію. Фото: колаж "Сьогодні"
Як отримати в Україні сертифікат про вакцинацію. Фото: колаж "Сьогодні"

Українці можуть згенерувати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу у додатку "Дія". Це можна зробити як для дорослих, так і для дітей.

Сайт "Сьогодні" докладно розповість, як згенерувати COVID-сертифікат дорослим та дітям.

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COVID-сертифікат для дорослих

Паперовий документ (свідоцтво про вакцинацію) можна отримати у сімейного лікаря. Його видають після двох доз вакцини, він потрібен для підтвердження статусу вакцинації всередині України.

Він повинен містити печатку лікарні, підписи лікаря, ваше ім'я і прізвище, а також назву вакцини.

Другий варіант – згенерувати сертифікат у додатку "Дія" або на порталі. Такий вид сертифікатів містить QR-коди, які потрібні для перетину кордону. Українські електронні сертифікати визнані в ЄС і саме вони знадобляться для поїздок за кордон.

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Як згенерувати електронні COVID-сертифікати?

Алгоритм завантаження електронних сертифікатів досить простий:

  • встановлюємо додаток "Дія" на телефон
  • вибираємо розділ "Послуги"
  • вибираємо опцію COVID-сертифікат
  • проходимо верифікацію, наприклад, за допомогою фото
  • натискаємо "Отримати сертифікат"

COVID-сертифікат для дітей

Батьки можуть згенерувати в додатку "Дія" на смартфоні сертифікат про вакцинацію від коронавірусу дітей віком від 12 років, які отримали одну дозу вакцини або пройшли повний курс щеплення.

Щоб отримати дитячий СOVID-сертифікат, необхідно:

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  1. Переконатися, що у вас на смартфоні встановлена остання версія застосунку "Дія";
  2. Авторизуватися в "Дії";
  3. Додати в застосунку свідоцтво про народження дитини;
  4. У меню "Послуги" обрати "COVID-сертифікати";
  5. Сертифікат дитини з’явиться в застосунку разом з вашими.

Варто зазначити, що діти з 14 років можуть самостійно авторизуватися в "Дії" за допомогою чіпа NFC на ID-карті або біометричному паспорті.

В Україні потрібно мати сертифікат про вакцинацію. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні потрібно мати сертифікат про вакцинацію. Фото: колаж "Сьогодні"

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