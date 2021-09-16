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COVID-сертифікат можна буде роздрукувати з "Дії" найближчим часом

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
16 вересня, 21:42
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Йдеться тільки про зелений COVID-сертифікаті, що свідчить про отримання повного курсу щеплення

Згенерувати та роздрукувати COVID-сертифікат про повну вакцинацію на порталі "Дія" можна буде у кінці вересня.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі "1 + 1", повідомила пресслужба Міністерства.

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"Уже більше 700 тисяч українців згенерували свої внутрішні і міжнародні сертифікати в додатку" Дія "та активно користуються ними. Наші сертифікати офіційно визнані в ЄС для подорожей за кордон. В кінці вересня ми додамо можливість отримати сертифікат на порталі" Дія ". Зараз працюємо над розробкою послуги. Завдяки цьому ще більше українців зможуть подорожувати і користуватися COVID-сертифікатом ", – йдеться в повідомленні.

Йдеться тільки про зелений COVID-сертифікат, що свідчить про отримання повного курсу щеплення.

Як отримати цифровий COVID-сертифікат

Як і раніше сертифікати будуть доступні в додатку "Дія". Однак для тих українців, хто не має ID-карти або зарубіжного біометричного паспорта або які не мають Дія.Подпісі або не користуються додатком "Дія" буде доступна опція роздрукувати сертифікат на порталі "Дія".

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Для того, щоб згенерувати сертифікат необхідно буде зробити кілька кліків:

  • Авторизуватися на порталі "Дія".
  • Необхідно вибрати послугу "Згенерувати COVID-сертифікат".
  • Заява на отримання сертифіката необхідно буде підписати кваліфікованої електронним підписом.

На порталі можна буде скористатися як Дія.Подпісью, яка генерується в однойменному додатку, так і будь-який інший електронним підписом.

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