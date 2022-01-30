COVID-сертифікат після бустерної дози. Розповідаємо, як отримати новий документ

Бустерна доза допомагає відновити ефективність COVID-вакцинації і знижує ризик госпіталізації

Вакциновані бустерною дозою отримають новий сертифікат вакцинації / Фото: Колаж: Сьогодні

COVID-сертифікат для щеплених бустерною дозою вакцини від коронавірусу можна отримати в "Дії". Під час формування сертифіката вакцинації після бустерної дози в нього додадуть слова "booster/бустер".

Сайт "Сьогодні" розповідає, як можна згенерувати сертифікат після вакцинації бустерною дозою.

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Де отримати сертифікат?

Щоб отримати новий цифровий документ, достатньо надіслати запит на порталі або у програмі "Дія". Порядок створення сертифіката нічим не відрізняється від того, як створюють COVID-сертифікати на підставі одужання або вакцинації.

Крім COVID-сертифіката, українці, щеплені бустером, зможуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Це робиться за місцем щеплення або у сімейного лікаря.

Коли можна одержати?

Не раніше ніж в останні числа січня, звісно, вже після щеплення.

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Скільки чинне?

Строк чинності нового документа – 270 днів. Міжнародне свідоцтво про вакцинацію після бустера теж чинне 270 днів.

Скільки людей уже вакцинувалося?

За добу 29 січня в Україні 34 202 особи було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 12 092 особи, другу – 11 400 осіб, додаткову – 235 осіб, бустерну дозу – 10 475 осіб.

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З початку кампанії вакцинації щеплено 15 318 151 особу, серед них отримали першу дозу 15 318 149 осіб, отримали дві дози 14 611 834 особи, додаткову дозу – 16 597 осіб, бустерну – 333 018 осіб.

Усього провели 30 279 598 щеплень.

Чи скасують COVID-сертифікати в Україні?

Колишній головний санітарний лікар України Сергій Бережнов розповів, чи скасують в Україні маски та COVID-сертифікати.

За словами Бережнова, у Великій Британії вже скасовують маски та сертифікати вакцинації, але в Україні ще рано ухвалювати таке рішення.

"Мені важко оцінити рішення британського прем'єра, тому що я не маю інформації про епідемічну ситуацію у Великій Британії. Але якщо дивитися на те, як розвивається ситуація з коронавірусом у світі, то повністю знімати обмеження, на мій погляд, ще рано. Нині у світі йде нова хвиля захворюваності", – сказав Бережнов.

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