COVID-вакцина вбиває людей? Ми розібралися, що відбувається

У світі триває масова вакцинація від коронавірусу. Однак деякі країни фіксують летальні випадки після введення COVID-препаратів, і таких новин стає все більше.
Сайт "Сьогодні" розібрався, чому люди вмирають після уколів і чи варто боятися українцям.
Що відбувається?
Після початку кампанії з вакцинації населення багато країн заявили про летальні випадки після введення препарату від коронавірусу.
Так, напередодні стало відомо про смерть 23 осіб в Норвегії. Аналогічний скандал розгорівся і в Швейцарії, де помер літній чоловік, якому ввели препарат Pfizer.
Також смертельні випадки були зафіксовані в Італії, Німеччині, Ізраїлі, Португалії та США.
І що це значить?
Ми звернулися до імунолога, кандидата біологічних наук Бориса Донського і запитали у нього, чому люди вмирають після COVID- вакцинації.
"Про причини смерті після вакцинації поки немає ніяких даних. Немає даних, що саме вакцина викликала смерть. Є фрагментарні дані, що в невеликому відсотку випадків деякі щеплення можуть викликати алергічні реакції. Нічого іншого не описано", – сказав він.
Фахівець зазначив, що після імунізації сотень тисяч людей смерті можливі. Однак це не означає, що причиною став саме укол.
"Коли проводиться масове щеплення сотень тисяч людей похилого віку і хтось із-них помирає через два-три дні, то зі 100 тис. людей похилого віку завтра, на жаль, помре 3-5. Це, на жаль, природний процес. Коли хтось помирає після щеплення, то це не означає, що він помирає внаслідок щеплення", – додав Донський.
Імунолог закликає всіх українців довіряти науці, а не прислухатися до порад противників щеплень.
"У недовіру до вакцин вже стільки за 15 років інвестувалося, що у багатьох людей стався переворот у свідомості: що щеплення – це погано, а хворіти – добре. Що наука і генні модифікації – це погано, а капати в очі сечу – добре", – наголосив професор.
Нагадаємо, раніше інфекціоніст пояснив, чому українцям ще довго доведеться носити маски.
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