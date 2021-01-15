COVID-вакцина вбиває людей? Ми розібралися, що відбувається

Сайт "Сьогодні" пояснює, чому люди вмирають після уколу

У світі триває масова вакцинація від коронавірусу. Однак деякі країни фіксують летальні випадки після введення COVID-препаратів, і таких новин стає все більше.

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Сайт "Сьогодні" розібрався, чому люди вмирають після уколів і чи варто боятися українцям.

Що відбувається?

Після початку кампанії з вакцинації населення багато країн заявили про летальні випадки після введення препарату від коронавірусу.

Так, напередодні стало відомо про смерть 23 осіб в Норвегії. Аналогічний скандал розгорівся і в Швейцарії, де помер літній чоловік, якому ввели препарат Pfizer.

Також смертельні випадки були зафіксовані в Італії, Німеччині, Ізраїлі, Португалії та США.

І що це значить?

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Ми звернулися до імунолога, кандидата біологічних наук Бориса Донського і запитали у нього, чому люди вмирають після COVID- вакцинації.

"Про причини смерті після вакцинації поки немає ніяких даних. Немає даних, що саме вакцина викликала смерть. Є фрагментарні дані, що в невеликому відсотку випадків деякі щеплення можуть викликати алергічні реакції. Нічого іншого не описано", – сказав він.

Фото: REUTERS/Stephane Mahe В тренді У справі вкраденої української ікони з'явився нацистський "слід"

Фахівець зазначив, що після імунізації сотень тисяч людей смерті можливі. Однак це не означає, що причиною став саме укол.

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"Коли проводиться масове щеплення сотень тисяч людей похилого віку і хтось із-них помирає через два-три дні, то зі 100 тис. людей похилого віку завтра, на жаль, помре 3-5. Це, на жаль, природний процес. Коли хтось помирає після щеплення, то це не означає, що він помирає внаслідок щеплення", – додав Донський.

Імунолог закликає всіх українців довіряти науці, а не прислухатися до порад противників щеплень.

"У недовіру до вакцин вже стільки за 15 років інвестувалося, що у багатьох людей стався переворот у свідомості: що щеплення – це погано, а хворіти – добре. Що наука і генні модифікації – це погано, а капати в очі сечу – добре", – наголосив професор.

Нагадаємо, раніше інфекціоніст пояснив, чому українцям ще довго доведеться носити маски.

Також ми писали, як ми будемо подорожувати у 2021 році на тлі пандемії COVID-19. Вакцина від коронавірусу може відкрити кордони для багатьох мандрівників.

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