COVID-вакцина впливає на ДНК матері та дитини? Лікар відповів на чутки

У Мережі з'явився фейк про зв'язок вакцини від коронавірусу та ДНК людини – лікар розповів, як насправді

У Мережі розповсюджують фейк про вплив вакцини на ДНК / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні противники вакцинації в Мережі поширюють чутки про те, нібито щеплення проти коронавірусу увійде до ДНК матері та її дитини. Проте медики пояснюють, що правди у цьому немає.

Лікар перинатального центру Владислав Горошовський розповів "Супільному", чому це фейк.

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Горошовський пояснив, що вакцина не може вплинути на ДНК, бо щеплення – це інактивовані частинки вірусу, або модифікована РНК, яка просто викликає в організмі імунну відповідь.

"Тобто формуються антитіла, організм готовий. Антитіла будуть зроблені і не витрачається час на боротьбу із цим мікробом", – додав медик.

Які ще фейки вигадали про вакцину?

Після того, як у світі створили першу вакцину проти коронавірусу, у Мережі поповзли чутки, що нібито вакцинація небезпечна.

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Коли суспільство дізналося, що мільярдер і засновник Microsoft Білл Гейтс займався благодійністю в галузі охорони здоров'я та розробки вакцин, прихильники теорій змови розпочали поширювати фейки, нібито пандемія насправді – всесвітня змова та вірус взагалі штучний. А ціль пандемії, кажуть антивакцинатори, – чипізація, щоб відстежувати людей. Вигадав усе, звичайно, сам Білл Гейтс.

Однак ніяких підтверджень цієї теорії немає – більше того, вчені наголошують на абсурдності такої ідеї. Адже впровадження чипів у вакцину від COVID-19 неможливе з технічної точки зору – чипи, які є зараз, навіть не помістяться в голку.

Ще одна вигадка – нібито після вакцинації загострюються усі хвороби. Однак і це неправда – саме людям із хронічними захворюваннями потрібна вакцинація найбільше. Таким пацієнтам важливо попередити ковід, а не робити експерименти на собі та зустрічатися з коронавірусом нещепленими.