COVID-вакцинація дітей: що необхідно та як правильно згенерувати сертифікат

В Україні дозволена вакцинація від коронавірусу дітей віком від 12 років. Однак для цього потрібно виконати декілька умов.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Обов'язкова довідка
Для того, щоб щепити від коронавірусної хвороби дитину віком від 12 років, необхідно надати довідку форми 063/о (карта профілактичних щеплень), що підтверджує наявність у неї всіх рутинних щеплень згідно з Національним календарем щеплень.
Далі по темі
Цю довідку можна отримати в амбулаторії центру первинної медико-санітарної допомоги за місцем спостереження дитини або ж у педіатра чи сімейного лікаря, з яким укладено декларацію.
У разі втрати карти профілактичних щеплень батькам необхідно звернутися до дільничного педіатра або до сімейного лікаря, з яким укладено декларацію, і карту профілактичних щеплень буде поновлено.
Що робити, якщо дитина нещеплена
Якщо дитина не отримала всіх необхідних рутинних щеплень та не має протипоказань до них, то вона має зробити ці щеплення і після цього матиме можливість вакцинуватися проти COVID-19.
Хто може дозволити вакцинацію
Щеплення дітей та підлітків відбувається:
- для дітей 12 – 13 років – за згодою батьків, відповідно до статті 43 Основ законодавства про охорону здоров’я,
- для дітей 14 – 17 років – на підставі власного рішення дитини про вакцинацію.
З 14 років підлітки можуть самостійно звернутися до будь-якого пункту щеплення проти COVID-19 чи центру вакцинації, взявши з собою довідку про наявність усіх необхідних щеплень і вакцинуватися проти COVID-19, при цьому не обов’язково мати декларацію з педіатром чи сімейним лікарем.
Вакцинація дітей з онкологічними хворобами
Вакцинація дітей з онкопатологією, які перехворіли на COVID-19, має проводитися незалежно від терміну, що минув після перенесеного COVID-19. У разі наявності живої черги в пункті чи центрі вакцинації таким дітям надається пріоритет.
Чим можна вакцинувати дітей
Щеплення неповнолітніх від COVID-19 можна проводити вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.
"Вакцина Comirnaty пройшла усі необхідні дослідження для дітей віком 12-17 років, які довели її ефективність та безпечність. Виробник вніс в інструкцію до вакцини зміни, якими дозволено використовувати цю вакцину дітям від 12 років", – повідомляють у МОЗ.
За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США на середину жовтня, вона на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків віком 12-18 років.
Наразі вакцина Comirnaty від Pfizer-BioNTech дозволена для використання для дітей від 12 років у більшості країн, що застосовують цей препарат, як-от США, Канада, Австралія, Японія, країни ЄС тощо.
COVID-сертифікат дитини: як отримати
Для коректного формування COVID-сертифікату на підставі вакцинації дитини необхідно:
- Перевірити коректність внесених персональних даних дитини в електронній системі охорони здоров’я: в медичній картці має бути зазначено РНОКПП (ідентифікаційний код) саме дитини (якщо внесено РНОКПП одного з батьків (опікунів) сертифікат не сформується ні дитині, ні одному з батьків (опікунів)).
- Запис про вакцинацію від COVID-19 має бути внесено коректно.
- Якщо запит на формування сертифікату дитині робить один з батьків (опікунів) саме він має бути зазначений в електронній системі охорони здоров’я як законний представник дитини.
Раніше ми писали:
- З 15 грудня у Вінниці та області школярі знову повернулися до очного режиму навчання. Це пов'язано з переходом регіону у "жовту" карантинну зону.
- Євген Комаровський назвав два головні фактори, які впливають на важливість дитячої вакцинації.