COVID-вакцинація дітей в Україні: як правильно підготуватися і що не можна робити після неї

Лікар-педіатр дала низку рекомендацій про те, як підготувати дітей до вакцинації від коронавірусу

Педіатр дала рекомендації щодо вакцинації дітей від коронавірусу. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні почали вакцинувати дітей від коронавірусу. Однак при цьому необхідно дотримуватися певних рекомендацій медиків.

Про це пише "Суспільне".

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Педіатр Олександра Ямчицька розповіла, що необхідно зробити перед вакцинацією дітей:

пройти огляд у лікаря,

виміряти температуру (і напередодні ввечері поміряти й вранці перед виходом з дому),

зібрати дані: чи контактувала дитина з гострими інфекційними захворюваннями, чи були алергічні реакції.

Чи потрібно здавати аналізи

Спеціальних рекомендацій щодо дітей тут немає. Ні дорослим, ні дітям не треба проходити якихось специфічних досліджень або встановлювати рівень антитіл. Вважається, що на сьогодні це не показово, люди у яких високий рівень антитіл можуть бути вакциновані.

Дитині, яка має якісь захворювання, його лікар може призначити. Наприклад, був зафіксований епізод пониження гемоглобіну, дитина отримувала терапію. Пієлонефрит перенесений, тоді можуть призначити аналізи, але робити імунограму не треба.

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Чи вакцинуватися після хвороби на COVID

Лікарі не рекомендують вакцинуватися наступного ж дня. Слід почекати шість місяців після гостро перенесеної хвороби.

Чого не можна робити після вакцинації

Мочити місце ін’єкції можна, але терти – не можна (щоб туди не потрапила ніяка інфекція,а не якийсь сторонній запальний процес, коли її не було).

Якщо дитина себе погано почуває, то не треба вести її на тренування, давати якесь велике навантаження. Навіть якщо дитина трохи спекулює ситуацією, не хоче йти на англійську – дайте їй спокій, каже що болить голова – дайте їй парацетамол.

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Вакцинуватися лише за наявності усіх обов'язкових щеплень?

За словами лікаря, на будь-яку вакцину можливі алергічні реакції. Це не часто, але вони є.

"В тому числі й важкі алергічні реакції. Ця рекомендація виходить з того, що ми знаємо, що ця дитина вакцинацію переносила добре. Якщо немає однієї вакцини й з поважних причин, то я вважаю, що таку дитину треба вакцинувати. Але розбиратися треба у кожному випадку окремо. У кожному випадку ми маємо визначити, що більше – користь чи ризики", – пояснила педіатр.

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