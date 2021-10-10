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СЬОГОДНІ Новини України

COVID-вакцинація на вихідних. За добу кількість щеплень значно знизилася

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
10 жовтня, 09:35
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Одну дозу отримали 34 183 особи, повністю імунізовані – 31 870 людей
В Україні впали темпи вакцинації
В Україні впали темпи вакцинації / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу 9 жовтня 66 053 людини вакциновано проти COVID-19.

Про це пише МОЗ.

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Всього проведено 13 644 843 щеплення.

Протягом доби працювали:

  • 552 мобільні бригади;
  • 2 032 пункти щеплення;
  • 378 центрів вакцинації.

З початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 7 529 596 людей, з них отримали одну дозу – 7 529 594 особи, повністю імунізовані і отримали дві дози – 6 115 249 людей (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).

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Нові випадки COVID-19 в Україні

За останню добу, 9 жовтня, виявили 11 344 нових випадки коронавірусу.

Кількість заражених в регіонах за добу:

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  • м Київ – 320 випадків;
  • Вінницька область – 202 випадки;
  • Волинська область – 197 випадків;
  • Дніпропетровська область – 838 випадків;
  • Донецька область – 819 випадків;
  • Житомирська область – 607 випадків;
  • Закарпатська область – 52 випадки;
  • Запорізька область – 836 випадків;
  • Івано-Франківська область – 220 випадків;
  • Київська область – 237 випадків;
  • Кіровоградська область – 105 випадків;
  • Луганська область – 167 випадків;
  • Львівська область – 468 випадків;
  • Миколаївська область – 339 випадків;
  • Одеська область – 1010 випадків;
  • Полтавська область – 174 випадки;
  • Рівненська область – 158 випадків;
  • Сумська область – 452 випадки;
  • Тернопільська область – 406 випадків;
  • Харківська область – 1783 випадки;
  • Херсонська область – 567 випадків;
  • Хмельницька область – 526 випадків;
  • Черкаська область – 169 випадків;
  • Чернівецька область – 525 випадків;
  • Чернігівська область – 167 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

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