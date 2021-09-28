Далі гірше? Чотири області України можуть потрапити до "помаранчевої зони"

За даними Міністерства охорони здоров'я, в областях перевищено кілька показників COVID-19

В Україні ситуація з коронавірусом набирає обертів/Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні станом на вівторок, 28 вересня, чотири регіони демонструють показники "помаранчевої зони" адаптивного карантину. Інші області країни відповідають "жовтому рівню" епідемічної небезпеки, який ввели 23 вересня.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Які області відповідають показникам помаранчевої зони

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Згідно з даними МОЗ, до помаранчевої зони відносяться такі області України:

Донецька;

Тернопільська;

Черкаська;

Чернівецька.

Перевищення норми

У перерахованих регіонах спостерігається перевищення динаміки госпіталізацій хворих на COVID-19. Зараз найгірша ситуація в Черкаській області — 73,8%. Відзначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим коронавірусом або підозрою на нього повинна складати не більше 50%.

Також Чернівецька область має найгірші показники завантаженості ліжок з киснем — 67,1%. Допустима норма — до 65%.

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Крім того, в названих областях перевищена норма рівня захворюваності на коронавірус. Зараз на першому місці знаходиться Чернівецька область — 451, далі йде Тернопільська — 268, Донецька — 246 і Черкаська — 193.

Рівень захворюваності COVID-19 повинен становити менше 75 на 100 тисяч населення.

Які обмеження діють зараз по всій країні

З 23 вересня в Україні введено жовтий рівень епідемічної небезпеки. З тих пір в країні діють нові обмеження, зокрема:

заборонені масові заходи за участю понад 1 людини на площі 4 кв. метри або з наповненістю залів понад дві третини місць в кожному окремому залі;

не більше 4 людей за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами — мінімум 1,5 метра;

кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненістю в залах менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі;

спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.

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