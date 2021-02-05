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В РНБО анонсували нові санкції: під загрозою навіть депутати

5 лютого, 21:51

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

У РНБО заявили, що для впровадження санкцій достатньо аргументів

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що санкції на телеканалах "112 Україна", ZIK та NewsOne не завершуються.

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Про це він розповів в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

"Я впевнений, що найближчим часом санкції будуть продовжуватися та вводитися проти певних категорій осіб – фізичних та юридичних. Більш того, я можу з впевніністю сказати, шо там буде низка депутатів, які сьогодні засідають у Верховній Раді. У нас більш ніж достатньо аргументів для того, щоб це впровадити", – заявив Данілов.

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За його словами, люди, через яких гинуть українці на Сході, нестимуть відповідальність, також і кримінальну.

"І якщо хтось вважає, що це одноразова акція – глибоко помиляється. Те, що сьогодні відбувається збоку РФ (інформаційний тероризм, гаряча війна на Сході України), та коли люди допомогають безпосередньо у цьому питанні РФ, вони нестимуть відповідальність, також і кримінальну", – додав секретар РНБО.

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