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СЬОГОДНІ Новини України

Данилов назвав організаторів кібератаки на Україну, а у Києві потужний вітер валить дерева та зносить рекламні щити – головні новини за ніч

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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15 січня, 06:58
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Плани організаторів нападу не досягли поставленого завдання, а перехожим на вулиці варто триматися подалі від рекламних щитів
Москві не вдалося досягти бажаного результату, а негода накрила столицю / Колаж "Сегодня"
Москві не вдалося досягти бажаного результату, а негода накрила столицю / Колаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші та цікаві новини, які ви могли пропустити, доки спали.

Помер голова СБУ часів президентства Леоніда Кучми – Леонід Деркач

Помер голова СБУ часів президентства Леоніда Кучми Леонід Деркач . Про це повідомив його син народний депутат Андрій Деркач. Відспівування відбудеться у неділю, 16 січня, о 12.00 у Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври.

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Після звільнення Леонід Деркач отримав право носіння воєнної форми / Колаж "Сьогодні"
Після звільнення Леонід Деркач отримав право носіння воєнної форми / Колаж "Сьогодні"

Данилов назвав організаторів кібератаки на Україну та видав їх головну мету

За кібератакою на сайти органів влади України стоїть Росія. У цьому не сумнівається секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов. Данилів пояснив, що сьогодні є лише одна країна, яка може займатись кібератаками проти України. "Це Російська Федерація", – сказав він, додавши, що зараз триває розслідування цієї кібератаки.

Москві не вдалося досягти бажаного результату / Колаж "Сьогодні"
Москві не вдалося досягти бажаного результату / Колаж "Сьогодні"

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Жив із двома жінками: підозрюваний у жорстокому вбивстві жінки на Закарпатті почав давати свідчення

Підозрюваний у вбивстві на Закарпатті Габріели Яцкович розповів нібито вбив жінку, тому що вона погрожувала зателефонувати його колишній дружині.

У чоловіка були стосунки із покійною. Колаж "Сьогодні"
У чоловіка були стосунки із покійною. Колаж "Сьогодні"

У Києві потужний вітер валить дерева та зносить рекламні щити

У Києві цілий день вирує негода . Сильний вітер валить рекламні вивіски та дерева. Фото та відео НП публікують очевидці у соцмережах. Сайт "Сегодня" зібрав останні події. Так, на вулиці Олени Пчілки поривом вітру вирвало рекламний щит, який розбив лобове скло в машині Mini.

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Негода накрила столицю
Негода накрила столицю / Фото: Колаж: Сьогодні

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