Даними про вакцинованих українців торгують в даркнеті? Що кажуть у МОЗ

У Мережі з'явилася інформація, що у відкритому доступі можна знайти базу даних про вакцинованих від COVID-19 українців. Набір даних має розмір 7 ГБ і містить 6,7 млн ​​записів, включаючи особисту інформацію.

Марк Рюф заявив, що хтось торгує цими даними:

Someone is trading stolen data about COVID-19 vaccinated patients in Ukraine. The dataset is 7 GB in size, contains 6.7 Mio entries, and includes personally identifiable information. #darknet #covid #coronavirus #ukraine #data pic.twitter.com/egSxPlgP0l