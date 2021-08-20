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Даними про вакцинованих українців торгують в даркнеті? Що кажуть у МОЗ

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор розділу Гроші
20 серпня, 12:23
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У МОЗ вже спростували цю інформацію і заявили, що це фейк
У Мережі виявилася інформація про всіх вакцинованих людей в Україні. Колаж: "Сьогодні"
У Мережі виявилася інформація про всіх вакцинованих людей в Україні. Колаж: "Сьогодні"

У Мережі з'явилася інформація, що у відкритому доступі можна знайти базу даних про вакцинованих від COVID-19 українців. Набір даних має розмір 7 ГБ і містить 6,7 млн ​​записів, включаючи особисту інформацію.

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Марк Рюф заявив, що хтось торгує цими даними:

Що кажуть у МОЗ

У МОЗ розповіли, що насправді це фейк. Скріншоти зроблені з документів, розміщених у відкритому доступі на державному порталі відкритих даних, які не містять ніякої особистої інформації про пацієнтів. На скріншотах можна побачити публічну інформацію:

  • дату щеплення;
  • вікові групи пацієнтів;
  • дані про вакцину;
  • адреси пунктів щеплення.

Раніше ми повідомляли, що глава МОЗ пообіцяв подарунки щепленим українцям від COVID-19.

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Крім того, нещодавно обіцяли мільйон гривень за злом додатки "Дія".

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