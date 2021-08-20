Даними про вакцинованих українців торгують в даркнеті? Що кажуть у МОЗ

У МОЗ вже спростували цю інформацію і заявили, що це фейк

У Мережі виявилася інформація про всіх вакцинованих людей в Україні. Колаж: "Сьогодні"

У Мережі з'явилася інформація, що у відкритому доступі можна знайти базу даних про вакцинованих від COVID-19 українців. Набір даних має розмір 7 ГБ і містить 6,7 млн ​​записів, включаючи особисту інформацію.

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Марк Рюф заявив, що хтось торгує цими даними:

Someone is trading stolen data about COVID-19 vaccinated patients in Ukraine. The dataset is 7 GB in size, contains 6.7 Mio entries, and includes personally identifiable information. #darknet #covid #coronavirus #ukraine #data pic.twitter.com/egSxPlgP0l - Marc Ruef (@mruef) August 19, 2021

Що кажуть у МОЗ

У МОЗ розповіли, що насправді це фейк. Скріншоти зроблені з документів, розміщених у відкритому доступі на державному порталі відкритих даних, які не містять ніякої особистої інформації про пацієнтів. На скріншотах можна побачити публічну інформацію:

дату щеплення;

вікові групи пацієнтів;

дані про вакцину;

адреси пунктів щеплення.

Раніше ми повідомляли, що глава МОЗ пообіцяв подарунки щепленим українцям від COVID-19.

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Крім того, нещодавно обіцяли мільйон гривень за злом додатки "Дія".