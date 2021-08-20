Даними про вакцинованих українців торгують в даркнеті? Що кажуть у МОЗ

У Мережі з'явилася інформація, що у відкритому доступі можна знайти базу даних про вакцинованих від COVID-19 українців. Набір даних має розмір 7 ГБ і містить 6,7 млн записів, включаючи особисту інформацію.
Марк Рюф заявив, що хтось торгує цими даними:
Someone is trading stolen data about COVID-19 vaccinated patients in Ukraine. The dataset is 7 GB in size, contains 6.7 Mio entries, and includes personally identifiable information. #darknet #covid #coronavirus #ukraine #data pic.twitter.com/egSxPlgP0l- Marc Ruef (@mruef) August 19, 2021
Що кажуть у МОЗ
У МОЗ розповіли, що насправді це фейк. Скріншоти зроблені з документів, розміщених у відкритому доступі на державному порталі відкритих даних, які не містять ніякої особистої інформації про пацієнтів. На скріншотах можна побачити публічну інформацію:
- дату щеплення;
- вікові групи пацієнтів;
- дані про вакцину;
- адреси пунктів щеплення.
Раніше ми повідомляли, що глава МОЗ пообіцяв подарунки щепленим українцям від COVID-19.
Крім того, нещодавно обіцяли мільйон гривень за злом додатки "Дія".