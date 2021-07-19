Навіть кворуму не потрібно: "слуги народу" готуються розблокувати судову реформу

Противники судової реформи хотіли відтермінувати її запуск на півтора місяці, заблокувавши два важливих закони, які були прийняті

Депутати "Слуги народу" у залі Верховної Ради / Фото: Кабинет министров Украины

Верховна Рада 20 липня збереться на позачергову сесію, щоб відхилити проєкти постанов, якими заблокували підписання законів судової реформи.

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Про це розповіло керівництво "Слуги народу", передає Інтерфакс-Україна.

В Раді зареєстровані проекти постанов, якими пропонується відхилити прийняті раніше закони про Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Згідно з процедурою, документи не можуть підписати глава парламенту і президент, поки не відхилять блокуючі проєкти постанов.

"226 голосів потрібні лише для прийняття позитивного рішення, голосування за законопроєкт або постанову. А ось кворуму для початку засідання для відхилення закону або постанови не потрібно", – сказав глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

У свою чергу перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко вважає, що противники судової реформи хотіли відтермінувати її запуск на півтора місяці.

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"Закон про Вищу раду правосуддя – проєкт №5068 – заблокували двома постановами. Розрахунок простий: заблокувати закон на півтора місяці – до відкриття нової сесії Ради, тобто до 7 вересня, щоб на цей час продовжити роботу корумпованої судової системи і відкласти її реформування. але нас цим не залякаєш. Як і не вдалося залякати із земельною реформою, з банківською і з усім іншими. Саме тому ми зберемося на позачергову сесію, щоб відхилити ці постанови", – сказав він.

Відзначимо, що також йдеться про розблокування і закону про реформування "Укроборонпрому".

Крім того, Корнієнко та Арахамія внесли у парламент законопроєкт про зміни до Регламенту, які покликані не допускати у майбутньому "постановочного спаму", який разом з "поправочним спамом" опозиція використовує для необгрунтованого затягування з підписанням важливих для країни законопроєктів.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нардеп Олексій Устенко відзначав, що робота Ради може бути заблокована на рік через величезну кількість поправок до податкового законопроєкту №5600.

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