Навіть не в курсі про вакцинацію: що люди найчастіше запитують на "гарячій лінії"

Темпи вакцинації в Україні поки залишають бажати кращого. При цьому в Україні є люди, які навіть не знають, що зараз йде процес імунізації. Але більшість цікавить питання черги – кому зараз можна робити щеплення. Про це розповів на брифінгу заступник голови МОЗ Ярослав Кучер.
Він зазначив, що на "гарячу лінію" щодо запису на щеплення подзвонили 86% – це із загальної кількості людей, які телефонують з питаннями про вакцинацію. Що питають:
- 4% запитують про те, які категорії населення зараз вакцинують;
- 3% запитують, коли початок вакцинації (хоча вона давно вже йде);
- майже 2% запитують, яка ефективність вакцини;
- 1% запитують, яка застосовується вакцина.
Всього в контакт-центр МОЗ подзвонили 303 тис. людей. Які питання найчастіше задають і наскільки в пріоритеті інтерес до вакцинації:
- робота додатка "Вдома" (для самоізоляції хворим ковідом) – 39% від загальної кількості дзвінків;
- діагностика – 17%;
- вакцинація – 9%;
- самоізоляція і обсервація – 6%;
- тестування на COVID-19 – майже 5%.
Раніше ми повідомляли, що в Україні після вихідних виявили понад 8 тисяч нових випадків COVID-19.
Також нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що для колективного імунітету потрібно вакцинувати 30 млн українців.
Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу
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