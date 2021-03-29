Навіть не в курсі про вакцинацію: що люди найчастіше запитують на "гарячій лінії"

Дивно, що людей найбільше хвилює не щеплення від коронавірусу, а питання додатку для самоізоляції

Темпи вакцинації в Україні поки залишають бажати кращого. При цьому в Україні є люди, які навіть не знають, що зараз йде процес імунізації. Але більшість цікавить питання черги – кому зараз можна робити щеплення. Про це розповів на брифінгу заступник голови МОЗ Ярослав Кучер.

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Він зазначив, що на "гарячу лінію" щодо запису на щеплення подзвонили 86% – це із загальної кількості людей, які телефонують з питаннями про вакцинацію. Що питають:

4% запитують про те, які категорії населення зараз вакцинують;

3% запитують, коли початок вакцинації (хоча вона давно вже йде);

майже 2% запитують, яка ефективність вакцини;

1% запитують, яка застосовується вакцина.

Всього в контакт-центр МОЗ подзвонили 303 тис. людей. Які питання найчастіше задають і наскільки в пріоритеті інтерес до вакцинації:

робота додатка "Вдома" (для самоізоляції хворим ковідом) – 39% від загальної кількості дзвінків;

діагностика – 17%;

вакцинація – 9%;

самоізоляція і обсервація – 6%;

тестування на COVID-19 – майже 5%.

Раніше ми повідомляли, що в Україні після вихідних виявили понад 8 тисяч нових випадків COVID-19.

Також нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що для колективного імунітету потрібно вакцинувати 30 млн українців.

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