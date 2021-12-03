Навіть вакциновані! Хто тепер повинен йти на карантин через "Омікрон": список

Вакцинація, негативний тест чи сертифікат про одужання не звільнять від карантину

Україна посилила правила в'їзду через "Омікрон". / Фото: Колаж: Сьогодні

Відсьогодні, з 3 грудня, Україна посилила обов'язковий карантин для мандрівників із країн, де поширюється новий штам коронавірусу "Омікрон".

Про це нагадує Telegram-канал "Коронавірус інфо".

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Тепер люди, які понад сім днів протягом останніх двох тижнів перебували у країнах зі стрімким поширенням штаму "Омікрон", повинні піти на самоізоляцію тривалістю 14 днів.

При цьому варто пам'ятати: вакцинація, негативний тест чи сертифікат про одужання не звільняють від карантину.

Яких країн це стосується

Південно-Африканська Республіка,

Ботсвана,

Зімбабве,

Намбія,

Лесото,

Есватіні,

Мозамбік,

Малаві.

На кого діятимуть нові обмеження:

на українців,

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на іноземців або осіб без громадянства, які:

постійно або тимчасово проживають на території України,

є подружжям або дітьми громадян України,

є працівникамми іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні та членами їх сімей,

інші категорії іноземців та осіб без громадянства за погодженням із Міністерством закордонних справ.

Коли "Омікрон" потрапить в Україну

Новини "Сьогодні" поцікавилися у голови Держпродспоживслужби Києва Олега Рубана, коли новий штам може потрапити до столиці.

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"Це черговий штам вірусу, який розвивається за мутацій цього збудника. Якщо враховувати місце його першого виявлення, то в Україні та в Києві він з'явиться не раніше кінця січня або на початку лютого", – прогнозує Рубан.

Імовірно, що з Південної Африки штам спершу потрапить до Європи.

"Найімовірніше, наші туристи привезуть його з Європи, але вже після зимових канікул. Тому до "Омікрона" потрібно готуватися до кінця січня або до початку лютого", – каже Олег Рубан.

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