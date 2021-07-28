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"Дідусь вже у віці": експерт пояснив, чому Байден не приїде в Україну

28 липня 2021 10:22

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

До Києва не приїдуть ні президент США, ні віцепрезидент, ні держсекретар, але буде дуже цікавий персонаж, який володіє 8 мовами

Офіційний Київ насправді особливо й не розраховував на приїзд в Україну американського президента Джо Байдена на "Кримську платформу", а інші високопоставлені чиновники теж не могли приїхати з різних причин. Тому вибір припав на міністра транспорту Пітера Буттіджеджа. Політолог Володимир Фесенко пояснив важливість цього гостя для нашої країни.

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За його словами, взагалі президенти США не часто відвідують Україну, а востаннє американський лідер був в Україні аж у 2008 році – тоді Київ відвідав Джордж Буш (молодший).

"У нас, звичайно, багато хто мріяв про приїзд Байдена. Але дідусь у віці, і не в найоптимальнішому фізичному стані, в усякому разі не в тому, щоб регулярно здійснювати трансатлантичні вояжі... Байдена запрошували, але скоріше з протокольної ввічливості. Від самого початку було зрозуміло, що його приїзд до Києва саме зараз вкрай малоймовірний", – написав Фесенко у Facebook.

Політолог зазначає, що у Києві більше розраховували на приїзд віцепрезидента США Камілли Харріс, оскільки у неї теж високий статус і вона перспективний політик. Однак, виявилося, що в Адміністрації Байдена їй поки не довіряють виконання зовнішньополітичних функцій, і кандидатура відпала.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен вже був у Києві в травні, тому, згідно з неформальними правилами регулярності відвідування конкретних зарубіжних країн, і він не міг приїхати.

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У підсумку вибір припав на міністра транспорту Пітера Буттіджеджа. Експерт зазначає, що в Україну він приїде як глава президентської делегації, тобто як спецпредставник Байдена на саміті "Кримської платформи".

Байден і Буттіджедж. Фото: facebook.com/petebuttigieg

"Це спеціальне підкреслення високого представництва США на саміті "Кримської платформи". Дипломатичні джерела говорять, що Буттіджедж дуже цікавий персонаж. Він брав участь у праймеріз Демократичної партії на президентських виборах минулого року, і навіть виграв перші праймеріз у штаті Айова, але потім зняв свою кандидатуру. Він вважається першим в історії кандидатом на пост президента США з покоління мілленіалів. Офіційний гей. Побував у семимісячному військовому відрядженні в Афганістані. Знає вісім іноземних мов. Вважається висхідною зіркою американської політики. Користується великою довірою у президента Байдена", – підкреслив Фесенко.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у США є два кандидати на посаду посла в Україні. Обидва кандидати зараз обіймають посади послів у Сербії і Узбекистані, але когось із них можуть перевести в Україну.

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