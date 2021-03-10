Діди воювали – онуки ображали: в Криму підлітки осквернили "Вічний вогонь" (фото)

В окупованому Росією Криму сталася НП – 9 березня в курортному місті Саки підлітки обписали нецензурними словами місцевий меморіал "Вічний вогонь".
Про це підконтрольний Росії глава адміністрації міста Олександр Овдієнко повідомив на своїй сторінці в Facebook.
"Чергові вандали на меморіалі "Вічний вогонь". Фото поганих написів, залишених ними, з етичних міркувань не публікую", – написав Овдієнко і виклав у мережу скріншоти з відеокамер спостереження і запитав, хто впізнає дітей.
Через годину Овдієнко повідомив, що співробітники правопорядку знайшли вандалів.
"Співробітниками сакської поліції в результаті вжитих оперативно-розшукових заходів дані особи встановлені. Розпочато профілактичні заходи з дітьми та батьками. Звертаюся до всіх наших дітей: дорожіть подвигом батьків і наших дідів!" – заявив мер.
Нагадаємо, це не перший випадок осквернення меморіалів в окупованому Криму. У січні-2019 в Сімферополі облили червоною фарбою пам'ятник "ввічливим людям" (російським військовим, яких називали під час захоплення півострова "зеленими чоловічками").
Також нагадаємо, що в Севастополі найстаріший пам'ятник осквернили лайкою про даїшників. Невідомі фарбою залишили напис на одному з найстаріших монументів міста – пам'ятнику "Козарському", написавши: "Даішники п...си".
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