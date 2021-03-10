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Діди воювали – онуки ображали: в Криму підлітки осквернили "Вічний вогонь" (фото)

10 березня, 19:16

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

У Саках малолітки вирішили розважитися на меморіалі загиблим у Другій світовій

В окупованому Росією Криму сталася НП – 9 березня в курортному місті Саки підлітки обписали нецензурними словами місцевий меморіал "Вічний вогонь".

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Про це підконтрольний Росії глава адміністрації міста Олександр Овдієнко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Чергові вандали на меморіалі "Вічний вогонь". Фото поганих написів, залишених ними, з етичних міркувань не публікую", – написав Овдієнко і виклав у мережу скріншоти з відеокамер спостереження і запитав, хто впізнає дітей.

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Через годину Овдієнко повідомив, що співробітники правопорядку знайшли вандалів.

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"Співробітниками сакської поліції в результаті вжитих оперативно-розшукових заходів дані особи встановлені. Розпочато профілактичні заходи з дітьми та батьками. Звертаюся до всіх наших дітей: дорожіть подвигом батьків і наших дідів!" – заявив мер.

Нагадаємо, це не перший випадок осквернення меморіалів в окупованому Криму. У січні-2019 в Сімферополі облили червоною фарбою пам'ятник "ввічливим людям" (російським військовим, яких називали під час захоплення півострова "зеленими чоловічками").

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Також нагадаємо, що в Севастополі найстаріший пам'ятник осквернили лайкою про даїшників. Невідомі фарбою залишили напис на одному з найстаріших монументів міста – пам'ятнику "Козарському", написавши: "Даішники п...си".

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Крим меморіал вандали підлітки вічний вогонь саки осквернення деды

Джерело: Сьогодні

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