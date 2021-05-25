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Справу колишнього глави КСУ Тупицького відправили до суду

25 травня, 12:37

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Суддю звинувачують в завідомо неправдивих свідченнях і підкуп свідка, Тупицькому загрожує позбавлення волі до 5 років

Справу колишнього голови Конституційного суду України Олександра Тупицького відправили до суду.

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Про це повідомляють Офіс генпрокурора і ДБР.

Суддю звинувачують:

  • в завідомо неправдивих свідченнях, з'єднаних з штучним створенням доказів захисту (ч. 2 ст. 384 КК України);
  • підкупі свідка з метою надання завідомо неправдивих показань (ст. 386 КК України).

Йому загрожує позбавлення волі до 5 років.

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Раніше ми писали, що колишній глава Конституційного суду Олександр Тупицький знову не з'явився до Печерського суду Києва для обрання йому запобіжного заходу у справі про підкуп свідка і дачі неправдивих свідчень.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в справі Зуєвського енергомеханічного заводу Тупицький не з'явився в суд для обрання запобіжного заходу 2 квітня. 15 квітня він знову не прийшов – нібито Тупицький потрапив до лікарні.

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