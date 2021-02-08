Справа Майдану: колишній судді райсуду Києва повідомили про підозру

8 лютого прокуратура повідомила про підозру колишній судді одного з районних судів Києва у справі Майдану.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.
Їй інкримінується незаконне перешкоджання проведенню мітингів і демонстрацій, вчинене службовою особою (стаття 340 КК України).
За інформацією слідства, 23 січня 2014 року суддя без доказів притягла до адміністративної відповідальності трьох осіб за нібито "невиконання водіями вимог про зупинку".
Мітингувальники були учасниками руху колони транспортних засобів. Щоб їх залякати, колишня суддя постановила покарання у вигляді позбавлення права керування автомобілем.
Тепер їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
Нагадаємо, 30 червня суд визнав екс-суддю Печерського районного суду Києва Оксану Царевич невинною у винесенні завідомо неправосудних рішень (частина 2 статті 375 Кримінального кодексу). Її справу суд розглядав п'ять років.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк