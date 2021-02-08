Справа Майдану: колишній судді райсуду Києва повідомили про підозру

Їй загрожує позбавлення волі на строк до 5 років

8 лютого прокуратура повідомила про підозру колишній судді одного з районних судів Києва у справі Майдану.

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Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

Їй інкримінується незаконне перешкоджання проведенню мітингів і демонстрацій, вчинене службовою особою (стаття 340 КК України).

За інформацією слідства, 23 січня 2014 року суддя без доказів притягла до адміністративної відповідальності трьох осіб за нібито "невиконання водіями вимог про зупинку".

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Мітингувальники були учасниками руху колони транспортних засобів. Щоб їх залякати, колишня суддя постановила покарання у вигляді позбавлення права керування автомобілем.

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Тепер їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, 30 червня суд визнав екс-суддю Печерського районного суду Києва Оксану Царевич невинною у винесенні завідомо неправосудних рішень (частина 2 статті 375 Кримінального кодексу). Її справу суд розглядав п'ять років.

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