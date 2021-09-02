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Справа MH17: поліція Нідерландів шукає свідків серед жителів російського Курська

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
2 вересня, 14:31
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Слідчі хочуть знати, хто входив до складу розрахунку, яке було завдання, і від кого воно було отримано
Слідчі збирають інформаці. про катастрофу з Боінгом MH17. Фото: колаж "Сьогодні"
Слідчі збирають інформаці. про катастрофу з Боінгом MH17. Фото: колаж "Сьогодні"

Спільна слідча група (JIT), що розслідує справу про катастрофи MH17 на Донбасі, звернулася за допомогою в наданні важливої інформації до військових, які проживають в російському місті Курську. Про це повідомила прес-служба поліції Нідерландів.

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"З Курська був відправлений ЗРК Бук, яким, як вважає JIT, був збитий цей літак. У цій катастрофі 17 липня 2014 року загинули всі, хто був в пасажирському літаку – 298 чоловік" , – йдеться в повідомленні.

Слідчі просять зв'язатися з ними по e-mail, WhatsApp або Signal, якщо у росіян є будь-яка інформація (фотографії, відеоматеріали, релевантні електронні повідомлення або військові накази), що має відношення до катастрофи з Боїнгом MH17.

Також в публікації розміщено відеозвернення батьків загиблого в катастрофі 29-річного Віктора Орешкіна, які теж просять свідків з Росії відгукнутися.

"Цього ніколи не повинно було трапитися і ніколи не повинно повторитися. Наше прохання: якщо хто-небудь знає хоч що-небудь про це, будь ласка, скажіть про це кому треба", – кажуть батьки, які втратили сина.

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Хто приймав рішення

За словами начальника відділу Національної поліції Нідерландів Енді Краага, слідчі хочуть знати, хто входив до складу розрахунку, яке було завдання, і від кого воно було отримано.

"Ми хочемо знати, хто приймав рішення про застосування цієї зброї в Україні. Особливо нам хочеться дізнатися, чому був збитий пасажирський лайнер. Як могли збити літак, на борту якого знаходилося 298 мирних громадян? Розповісти про це з повною впевненістю ми зможемо лише тоді, коли особи, безпосередньо причетні до цієї трагедії, дадуть відповідь на ці питання", – повідомив Крааг.

Також на сайті зазначається, що судовий процес проти чотирьох обвинувачуваних у справі MH17 буде продовжений 6 вересня. Родичі загиблих скористаються своїм правом на виступ в судовому засіданні.

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