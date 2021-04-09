Справа на 100 тисяч: суд відправив брата судді Вовка за ґрати

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід затриманому адвокату Юрію Зонтову, який є братом голови Окружного адмінсуду Павла Вовка і співробітником Служби зовнішньої розвідки. Його відправили за ґрати з можливістю внесення застави.
Про це повідомляє пресслужба ВАКС.
Так, сьогодні суд дозволив заарештувати підозрюваного на два місяці з альтернативою внесення застави в розмірі 35 млн 185 тис. грн.
Якщо він внесе заставу, то повинен буде виконувати такі вимоги:
- прибувати на кожну вимогу слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді, суду;
- не залишати межі Києва і с. Гатне Київської області без дозволу;
- утримуватися від спілкування з певними особами;
- здати паспорт та інші документи, які дають право на виїзд за межі України.
Нагадаємо, Юрія Зонтова і ще одного адвоката затримали на хабарі у 100 тисяч доларів: вони були посередниками в передачі грошей суддям Окружного адмінсуду для прийняття "потрібного" рішення на користь якогось суб'єкта господарювання. Також під час обшуків у квартирі Зонтова знайшли мільйони доларів і іншої валюти.
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