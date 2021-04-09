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Справа на 100 тисяч: суд відправив брата судді Вовка за ґрати

9 квітня, 09:16

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Суд дав можливість підозрюваному вийти під заставу, але потрібно заплатити десятки мільйонів гривень

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід затриманому адвокату Юрію Зонтову, який є братом голови Окружного адмінсуду Павла Вовка і співробітником Служби зовнішньої розвідки. Його відправили за ґрати з можливістю внесення застави.

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Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Так, сьогодні суд дозволив заарештувати підозрюваного на два місяці з альтернативою внесення застави в розмірі 35 млн 185 тис. грн.

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Якщо він внесе заставу, то повинен буде виконувати такі вимоги:

  • прибувати на кожну вимогу слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді, суду;
  • не залишати межі Києва і с. Гатне Київської області без дозволу;
  • утримуватися від спілкування з певними особами;
  • здати паспорт та інші документи, які дають право на виїзд за межі України.

Нагадаємо, Юрія Зонтова і ще одного адвоката затримали на хабарі у 100 тисяч доларів: вони були посередниками в передачі грошей суддям Окружного адмінсуду для прийняття "потрібного" рішення на користь якогось суб'єкта господарювання. Також під час обшуків у квартирі Зонтова знайшли мільйони доларів і іншої валюти.

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суд арешти міра запобіжного заходу ВАКС Юрій Зонтов

Джерело: Сьогодні

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