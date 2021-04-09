Справа на 100 тисяч: суд відправив брата судді Вовка за ґрати

Суд дав можливість підозрюваному вийти під заставу, але потрібно заплатити десятки мільйонів гривень

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід затриманому адвокату Юрію Зонтову, який є братом голови Окружного адмінсуду Павла Вовка і співробітником Служби зовнішньої розвідки. Його відправили за ґрати з можливістю внесення застави.

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Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Так, сьогодні суд дозволив заарештувати підозрюваного на два місяці з альтернативою внесення застави в розмірі 35 млн 185 тис. грн.

Якщо він внесе заставу, то повинен буде виконувати такі вимоги:

прибувати на кожну вимогу слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді, суду;

не залишати межі Києва і с. Гатне Київської області без дозволу;

утримуватися від спілкування з певними особами;

здати паспорт та інші документи, які дають право на виїзд за межі України.

Нагадаємо, Юрія Зонтова і ще одного адвоката затримали на хабарі у 100 тисяч доларів: вони були посередниками в передачі грошей суддям Окружного адмінсуду для прийняття "потрібного" рішення на користь якогось суб'єкта господарювання. Також під час обшуків у квартирі Зонтова знайшли мільйони доларів і іншої валюти.

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