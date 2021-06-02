Справа на 750 тисяч. Працівника "Укрзалізниці" звинувачують у привласненні державних коштів

Працівника підрозділу "Укрзалізниці" підозрюють у привласненні 750 тисяч гривень державних коштів.

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Про це повідомили в МВС.

Поліцейські з'ясували, що чиновник одного з підрозділів Південно-Західної залізниці "Укрзалізниці" склав документи про будівельні роботи на приміському вокзалі ст. "Київ-Пасажирський" з фіктивним підприємством. Таким чином на рахунок несправжньої організації компанія перерахувала 750 тисяч гривень.

Зазначається, що порушник знав, що фірма не буде робити ремонт у зонах очікування для пасажирів.

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Працівнику вже повідомили про підозру, зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За незаконні оборудки зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський пригрозив топ-менеджерам "Укрзалізниці" звільненнями і посадками.

Крім того, у Миколаєві затримали посадових осіб АТ "Укрзалізниці", які щомісяця зливали з локомотивів 100-150 тонн дизпалива.