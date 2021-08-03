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"Справа на контролі": у Зеленський відреагували на загибель білоруса Шишова

3 серпня 2021 17:04

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Спікер банкової Никифоров сказав, що буде, якщо за загибеллю Шишова стоять іноземні спецслужби

Зеленський не спустить на гальмах загибель Шишова. Колаж "Сьогодні"

Зеленський не спустить на гальмах загибель Шишова. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський особисто контролює ситуацію з розслідуванням загибелі білоруського опозиціонера Віталія Шишова у Києві та готовий відреагувати, якщо з'ясується, що це була операція закордонних спецслужб. Про це заявив на брифінгу прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

"Президент тримає цю справу на контролі. Нам важливо показати, що Україна підтримує народ Білорусі. Нам важливо, щоб ті білоруси, які після подій літа і осені минулого року приїхали в Україну, відчували себе у безпеці. Ми над цим працюємо", – сказав він.

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На питання про те, що буде, якщо стане відомо, що це була спецоперація іноземних спецслужб, Никифоров відповів: "Буде реакція президента".

Нагадаємо, 2 серпня стало відомо про зникнення Шишова: він вранці імовірно вийшов на пробіжку у Святошинському районі і з того часу на зв'язок не виходив. А сьогодні в одному з парків Києва його знайшли повішеним. Білоруська емігрантка в Україні розповіла "Сьогодні" подробиці загибелі Шишова.

У поліції розглядають дві версії загибелі: самогубство і вчинення умисного вбивства з імітацією самогубства. У Білоруському домі в Україні, головою якого був загиблий, стверджують, що це робота білоруських чекістів. Читайте всі подробиці смерті білоруського опозиціонера Шишова у Києві.

Всі подробиці в спецтемі Смерть білоруса Шишова в Києві

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