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Справа не в Made in Russia: Зеленський назвав головний недолік вакцини "Супутник V"

1 лютого, 11:46

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Президент пояснив, чому Україна відмовилася від російської вакцини від коронавірусу

Відсутність гарантій якості російської вакцини від коронавірусу "Супутник V", а не країна-виробник, стала головною причиною, через яку Україна відмовилася її купувати.

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Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю американському виданню Axios, повну версію якого опублікувала пресслужба голови держави.

"Я хочу сказати про російську вакцину, щоб ми зрозуміли. Це – один з тих проявів серйозної інформаційної війни, яка ведеться. Питання не в тому, що там написано "Made in Russia", питання в тому, що ніхто не може гарантувати якість цієї вакцини. А вони користуються тим, що європейська вакцина приходить до нас дуже запізно, і тому пропонують свою", – підкреслив Зеленський.

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Він додав, що не може ризикувати здоров'ям українців, купуючи російську вакцину. Але при цьому президент визнав, що Україна знаходиться "не в першому вагоні вакцинації", а "десь у кінці".

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Також Володимир Зеленський додав, що Україна отримає вакцину від китайської компанії Sinоvac, британсько-шведської AstraZeneca і американської Moderna.

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"Знаю, вона дорожча, але Україна не обирає, що дорожче, а що дешевше – ми обираємо зараз термін [поставок. – Ред.]", – заявив глава держави.

За словами президента, ситуація довкола вакцини показала, що "Україна повинна, перш за все, розбудовувати себе сильною країною, у якої є все", зазначивши, що серед усього іншого наша країна повинна була сама розробити вакцину від COVID-19.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський вже не вперше вказує на ненадійність вакцини "Супутник V". У грудні він також вказав на потужну інформаційну війну, яку веде щодо вакцинації Росія.

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Проявами "гібридної" дискусії називав всі розмови довкола російського препарату і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Росія вакцина Володимир Зеленський коронавірус COVID-19
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