Справа "павлоградського різника": спливли нові обставини і жертві загрожує тюрма (відео)

У Дніпрі сьогодні слухали апеляцію у справі "павлоградського різника". У 2018-му тоді ще школяр Валентин Земцов увірвався до сусідського будинку – зарізав господаря та його маленького сина. Засудили довічно, та з‘явилися нові деталі. Хлопець буцімто захищав жінку і дитину від оскаженілого голови родини. Хто про це розповів і чи погодилися судді пом’якшити вирок.

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Про це у новинах "Сьогодні" розповідає Всеволод Прокоф‘єв.

За зачиненими дверима зали суду – "павлоградський різник". Довічно засуджений за подвійне вбивство 19-річний Валентин Земцов. Просить скасувати вирок і каже, що щиро кається і просить суддівську колегію відправити справу на повторний розгляд у суд першої інстанції.

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Це сталося у березні 2018-го у Павлограді Дніпропетровскої області. Земцов, тоді 11-класник, увірвався до будинку сусідів п’яний і з ножем. Зарізав господаря та його 4-річного сина Сашка. Єдина, хто врятувалася – вагітна дружина. Вікторія Кригіна встигла покликати на допомогу сусідів. І на лікарняному ліжку, і на перших слуханнях благала про довічне ув‘язнення для школяра.

Та щойно оголосили вирок – потерпіла різко змінила свідчення. І сама попросила суд пом‘якшити покарання.

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Валентин Земцов не вчинив різанину, а буцімто захистив Вікторію від розгніваного чоловіка. Той, мовляв, убив їх 4-річного сина і намагався згубити і її. Чому довгий час мовчала – розпитати не виходить. На імовірно вирішальне засідання Кригіна не приїхала.

У будинку, де сталася трагедія, жінка давно не живе. Куди переїхала – тримає у таємниці. За неофіційною інформацією, новий будинок їй придбали батьки Земцова. Ще й заплатили кругленьку суму.

Мати постраждалої, колишня очільниця Павлоградського суду, коментувати будь-що відмовляється і вимагає залишити її у спокої.

Чому версію про порятунок не озвучували раніше, пояснює адвокат засудженого Володимир Маньковський. Каже, що Валентин Земцов спочатку не визнавав своєї провини, а потім боявся, що йому ніхто не повірить.

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Те ж саме в останньому слові твердить і 19-річний Земцов. Каже, що намагався довести свою непричетність до вбивства, але на нього чинили сильний тиск, тому для уникнення довічного ув’язнення він визнав вину.

Та суддів такі аргументи не переконали, і вирок залишили без змін.

Прокурор Дніпропетровської обласної прокуратури Андрій Лаврович каже, що свідчення потерпілої й обвинуваченого не відповідають фактичним обставинам, встановленим у ході розслідування і в суді при розгляді.

Як відреагував на вирок Земцов – невідомо. Із залу суду його одразу повезли до СІЗО. Чи оскаржуватимуть рішення у Верховному суді – його адвокати не кажуть. Ув‘язнення, тим часом, загрожує і Вікторії Кригіній. За те, що, імовірно, надавала в суді неправдиві свідчення, проти неї розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, у листопаді-2019 у Дніпрі суд виніс вирок Валентину Земцову, який вбив свого сусіда і його чотирирічного сина, а також серйозно поранив вагітну жінку. Його засудили до довічного ув’язнення.

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Також нагадаємо, у березні 2018 року в Павлограді було скоєно кривавий злочин – в одному з будинків міста сталася різанина. Жертвами вбивства стали 30-річний чоловік і його чотирирічний син, а 35-річна вагітна жінка опинилася в лікарні. З місця пригоди поліцейські вилучили знаряддя злочину – ніж кустарного виробництва – та невдовзі затримали 18-річного хлопця, який зізнався, що в ніч убивства був п'яний.

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