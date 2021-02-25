"Справа ПриватБанку": Яценко вийшов на свободу під заставу у 52 мільйони

У суді відмовляються назвати людей, які внесли величезну суму за Яценка

Колишній перший заступник голови правління ПриватБанку Володимир Яценковніс 52 мільйони гривень застави і звільнений з-під варти.

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Про це повідомила "Українській правді" спікер Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

За її словами, заставу внесло товариство, але його назва не може бути оприлюднена.

"За екскерівника великого банку, якому напередодні було обрано запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави – внесли кошти. Застава внесена у повному обсязі, як це визначено в постанові, тобто 52 млн 210 тис грн", – Чемерис.

Як повідомляли новини "Сьогодні", колишній топменеджер банку планував залишити Україну на приватному літаку в напрямку Відня, вилетівши з Дніпра. Але представники НАБУ звернулися до Державіаслужби, і літак здійснив посадку в аеропорту "Бориспіль", де Яценку було оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

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Крім Яценка, у справі ПриватБанку проходять ексголова правління Олександр Дубілет та начальниця департаменту фінансового менеджменту Олена Бичихіна.

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