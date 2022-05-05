Життя Шарія: від нападу в McDonald's до держзради в компанії Медведчука та Ківи

Проросійського блогера затримано в Іспанії і може бути видано Україні

Шарій в одній компанії з аналогічними звинуваченнями з Медведчуком та Ківою / Колаж "Сьогодні"

Цілком можливо, що скандальний блогер Анатолій Шарій виявиться першим пропагандистом, який особисто постане перед українським судом з усіма наслідками, що з цього випливають. Увечері 4 травня підозрюваний у держзраді був затриманий в Іспанії і зараз вирішується питання щодо його екстрадиції.

Сайт "Сьогодні" розбирався у справі проросійського блогера.

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Візит поліції

Як повідомляє іспанська газета El Mundo , нацполіція Іспанії затримала Шарія у Таррагоні в рамках операції під керівництвом Інформбригади Каталонії. За даними видання, операція готувалася кілька тижнів, хоча місцезнаходження пропагандиста було відомо давно.

Ще місяць тому українці знайшли Шарія на іспанському курорті і тоді все закінчилося бійкою з викликом поліції.

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Як пише радник голови МВС України Антон Геращенко, затримання стало великим успіхом наших розвідувальних та спеціальних служб.

"Вони вийшли на рівень якості роботи Моссад, а в деяких напрямках, про які не варто говорити публічно, вже й перевершили ізраїльські спецслужби. Тепер його потрібно екстрадувати в Україну та судити за брехливу проросійську пропаганду та розпалювання ненависті. Цікавий факт, Шарій, глашатай "російського світу" сам жив ні в Росії, а сонячної Іспанії" , – написав Геращенко.

У справі адвокат Пучдемона

Вдень 5 травня Шарій постав перед Національним вищим судом, який визначив йому запобіжний захід до моменту прийняття судом рішення про екстрадицію в Україну. Іспанський суддя ухвалив залишити пропагандиста на волі під підписку про невиїзд.

Цікаво, як повідомляє El Mundo, що на перший погляд пересічного підозрюваного взявся захищати відомий в Іспанії адвокат Карлос Бой. Він відомий тим, що захищає у справі про організацію заколоту каталонського політика Карлеса Пучдемона, який у 2017 році на основі рішення референдуму оголосив про незалежність Каталонії від Іспанії. Пучдемон поки що так і залишається на волі, хоча судові розгляди продовжуються.

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Звинувачення

У лютому 2021 року Шарію заочно було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – "Держзрада" та "Розпалювання національної, расової або релігійної ворожнечі та ненависті". Представники спецслужби зазначали, що він міг діяти на замовлення іноземних структур. Низка експертиз показала, що у його виступах є ознаки "підривної діяльності проти України". За це Шарію загрожує до 15 років ув'язнення.

Тоді ж СБУ оголосила його в розшук .

Хто у компанії Шарія?

Шарій не один, кого в Україні вважають російськими пропагандистами. 21 серпня 2021 року разом із Шарієм під санкції РНБО за пропагандистську діяльність потрапив головний редактор сайту "Страна.ua" Ігор Гужва разом із дружиною Галиною Солнцевою, на яку записано підприємство, яке управляє сайтом.

Проти Гужви з 2017 року відкрито кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання 10 тисяч доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на чинного політика. Гужва вийшов під заставу і через рік він уже був у Відні, де попросив у австрійської влади політичного притулку .

Група зрадників Батьківщини

Тут у Шарія "колег" більше.

Насамперед це кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук, який нещодавно був спійманий українськими спецслужбами при спробі втечі з України. За даними слідства, Медведчука було залучено представниками вищого політичного керівництва РФ до підривної діяльності проти України. Є думка, що за політичною діяльністю Шарія стоїмо саме Медведчук.

Аналогічне звинувачення має спільник Медведчука нардеп від ОПЗЖ Тарас Козак, який ховається від українського правосуддя у Білорусі.

Буквально днями свою справу про держзраду отримав тепер уже колишній нардеп від ОПЗЖ Ілля Ківа, який до початку війни в Україні встиг збігти за кордон. 6 березня йому було повідомлено про підозру у державній зраді та публічні заклики до зміни кордонів території України.

26 березня колишній нардеп від Партії регіонів Олег Царьов отримав звинувачення у зазіханні на територіальну цілісність України.

Життя Шарія

Анатолій Анатолійович Шарій народився 20 серпня 1978 року у Києві.

У 2011 році проти нього було відкрито кримінальну справу за напади з пістолетом на відвідувача київського McDonald's. Тоді Шарій виїхав з України і відтоді переховувався у ЄС, іноді приїжджаючи до Москви, РФ.

У 2012 році зміг отримати статус "політичного біженця" в Литві як журналіста, який втік від режиму Віктора Януковича. Однак він був його позбавлений у 2021 році та оголошений у Литві персоною нон грата.

У 2017 році Шарія було звинувачено в сексуальних домаганнях до неповнолітньої особи, через що проти нього в Нідерландах та в Україні було порушено кримінальну справу за звинуваченнями в педофілії.

Шарій вів свій YouTube-канал, на який було підписано майже три мільйони людей. Головна тема його записів полягала в критиці чинної влади України. Незабаром після вторгнення в Україну армії РФ акаунти Шарія у соцмережах на нашій території було заблоковано.

У 2019 році він разом із дружиною Ольгою Шарій зареєстрували "Партію Шарія" (перереєструвавши партію "Об'єднана Україна"). Таким чином, ця політсила змогла брати участь у парламентських виборах 2019 року і набрала 2,23%. Проте ця партія подолала прохідний бар'єр на останніх місцевих виборах до міськрад ряду великих міст півдня України.

Щодо реєстрації цієї політсили ведеться розслідування.

19 березня 2022 року РНБО призупинила діяльність партії на час воєнного стану в країні.

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