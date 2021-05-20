Справа Шеремета: Зеленський спілкується з підозрюваною Дугарь (відео)

Президент показав одному з журналістів свій телефон з листуванням з Яною Дугарь та заявив – йому не все-одно, що буде з підозрюваними

Президент України Володимир Зеленский заявив, що спілкується з підозрюваною у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яною Дугарь.

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Про це президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції.

"Я не втручаюся в діяльність правоохоронних органів, діяльність суду, але скажу вам відверто: я знаю детально, що відбувається. І мені не все одно. Якщо незаконно було засуджено цих людей… І те, що вони перебували за гратами – мені не все одно. Доказів стовідсоткових ще немає про те, що вони невинні, і що вони винні – теж не має. І я не знаю, чи пробачить вона мені… От сьогодні зранку Яна Дугарь… Ми переписуємося… Тобто, мені не все одно, що з цими всіма людьми…",- сказав президент.

Після цього хтось з натовпу запитав, що Зеленському написала Дугарь. Він попросив свій телефон та продемонстрував свій телефон журналісту телеканалу "НАШ" Максиму Назарову.

Із тесту листування відомо, що у розмові останнє слово – "дякую".

Нагадаємо, що наразі підозрювані у вбивстві Шеремета Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебувають під домашнім арештом, стосовно Яни Дугарь продовжує діяти запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань.

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Раніше ми повідомляли, що міністр юстиції Денис Малюська заявив, що зміна запобіжного заходу для основного підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка не говорить про те, що судовий процес затягнувся.

Всі подробиці в спецтемі Розслідування вбивства Павла Шеремета