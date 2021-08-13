"Дельта" атакує. Все, що потрібно знати про розгул нового штаму в Україні

В Україні вже почали боротьбу з новим штамом – посилили правила перетину кордону, місцева влада впроваджує нові правила в областях

В Україні вже зареєстрували 300 випадків нового штаму "Дельта". Колаж "Сьогодні"

У світі активно поширюється новий, більш небезпечний штам коронавірусу – "Дельта". В Україні вже є хворі та перші летальні випадки. Влада впроваджує нові заходи для захисту людей, оскільки цей варіант вірусу більш заразний, а хвороба частіше проходить у важкій формі.

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"Сьогодні" зібрали головне про штам "Дельта" в Україні.

Як і коли "Дельта" з'явилася в Україні

23 червня в Україні зафіксували два перші випадки індійського штаму коронавірусу. Вірус виявили у 66-річної українки та її 16-річної дочки, які напередодні повернулися з Росії.

В столиці спочатку було відомо про перші шість випадків – всіх пацієнтів госпіталізували до Олександрівської лікарні. Вони були стані в середнього та тяжкого ступеня важкості, двоє людей потрапили до реанімації.

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За даними головного санлікаря Ігоря Кузіна, в країні вже зареєстрували 300 випадків "Дельти", з них 21 – у Києві.

Перші смертельні випадки

27 липня в Києві помер один з госпіталізованих з "Дельта"-штаммом COVID-19. Це був один з перших шести пацієнтів в столиці. Він заразився коронавірусом на території України, а не за кордоном.

"Це лікар, чоловік. Він не мав досвіду подорожей за кордон протягом останніх декількох місяців. Це факт інфікування на території України або під час виконання службових обов'язків", – зазначив санлікар.

12 серпня троє пацієнтів з "Дельтою" померли у Вінницькій області. Це чоловік і жінка з Гайсинського району – обом по 83 роки, а також 73-річний чоловік з Вінницького району.

Чого очікувати українцям?

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В Україні новий штам може швидше поширитися, ніж у західних сусідів, прогнозують в НАН України. Для цього є дві передумови:

низький рівень вакцинації (4%);

велика міграція з РФ.

Лікар-інфекціоніст Інна Андрусовіч розповіла "Сегодня", що є ще одна причина – влітку люди розслабилися і забули про правила карантину – перестали дотримуватися маскового режиму, дистанцію, гігієну рук.

Глава Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький 5 серпня заявив , що протягом двох тижнів може статися спалах хвороби . Тобто, зовсім скоро. Які області в зоні ризику:

Дніпропетровська;

Одеська;

Донецька;

Житомирська;

Закарпатська;

Хмельницька.

Глава МОЗ Віктор Ляшко прогнозує, що на початку осені штам "Дельта" буде домінуючим в Україні, він витіснить інші варіанти цієї інфекції.

Як в Україні борються з новим штамом

Після того, як в країні виявили перші випадки "Дельти", українська влада прийняла нові заходи.

У Львові вирішили посилити карантинні обмеження . У місті будуть ретельніше стежити за дотриманням правил в закладах харчування, збільшать кількість ліжок і кількість вакцинацій до 5 тисяч на добу.

. У місті будуть ретельніше стежити за дотриманням правил в закладах харчування, збільшать кількість ліжок і кількість вакцинацій до 5 тисяч на добу. МОЗ планує забезпечити всі області України ПЛР-системами, які виявляють "Дельту", в найближчий місяць.

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також змінили правила перетину кордону :

щоб потрапити в Україну, іноземцям потрібно буде обов'язково пред'явити негативний результат ПЛР-тесту і страховий поліс;

українці зможуть вільно перетинати кордон, якщо отримали хоча б одну щеплення проти коронавируса;

якщо ж людина не робила щеплення, йому запропонують встановити додаток "Вдома" і піти на 14-денну самоізоляцію. Додаток почне контролювати місце розташування через 72 години після установки, якщо за цей час не прийде негативний результат ПЛР-тесту;

найретельніше перевірятимуть невакцинованих людей, які приїхали з Росії та Індії. Їм доведеться обов'язково провести 14 днів на самоізоляції.

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