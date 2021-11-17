"Дельта" мутує! Вчені підтвердили в Україні більше 10 різних варіантів штамму

Вперше штамм "Дельта" підтвердили в Україні на початку літа – відтоді небезпечні мутації вірусу продовжують поширюватися країною

В Україні виявили 11 різних мутацій "Дельта"-штамму коронавірусу. / Фото: Колаж: Сьогодні

Вчені виявили в Україні 11 різних варіантів штамму коронавірусу "Дельта" також відомого як індійський. Вперше його зафіксували в Україні у червні цього року.

Про це повідомляє Інститут молекулярної біології і генетики.

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Останні дослідження зразків, взятих у хворих на коронавірус з різних регіонів, дають підстави стверджувати: в Україні цілковито панує "Дельта"-штам коронавірусу.

При цьому майже у 60% зразків – "материнський" варіант "Дельти" (так званий індійський).

"Водночас вчені виявили ще 10 інших варіантів штаму "Дельта", які походять зі США, з Великої Британії та інших країн Європи, а також з Африки", – повідомили українські науковці.

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Подробиці досліджень

У жовтні науковці вивчили 75 зразків, зібрані Центром громадського здоров’я МОЗ України наприкінці вересня:

з Черкаської області – 5 зразків;

Чернівецької – 1;

Івано-Франківської – 13;

Київської -1;

Львівської – 7;

Полтавської – 9;

Рівненської – 6;

Тернопільської – 4;

Запорізької – 2,

м. Сєвєродонецьк, Луганщина – 27.

Дослідження проведилося на замовлення Ради національної безпеки та оборони України.

При цьому, у червні-серпні 2021 р. штам "Дельта" було виявлено лише в половині досліджуваних зразків, решта – штам "Альфа" (так званий британський", який почав широко розповсюджуватися на початку 2021 року.

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Загалом від лютого 2021 р. до сьогодні науковці ІМБГ проаналізували 159 зразків вірусу SARS-CoV-2, взятих у хворих віком від 13 до 85 років. Майже всі ці пацієнти (95,6%) були госпіталізовані з середньою та важкою формою ковіду.

Загроза "Дельта"-штамму

"Мутовані варіанти штаму "Дельта" відрізняються критичними змінами у ділянках вірусу, що відповідають за швидкість розмноження вірусу в клітині та реактивність імунної системи людини. Тобто вони швидше розповсюджуються. Існуючі вакцини дієві проти цих штамів", - пояснює керівник проєкту, директор Інституту молекулярної біології і генетики, академік Михайло Тукало.

Як відрізнити штам "Дельта" звичайній людині

"Дельта" має певні особливості: він швидше призводить до важкої форми, у нього менший інкубаційний період. Людина на 4-5 день має яскраво виражену клінічну картину.

У вакцинованих хвороба протікає у легшій формі. При "Дельті" потреба у пацієнта в кисні вище в 5-6 разів, ніж у хворого на звичайний штам. Це впливає показники смертності.

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