"Дельта" мутує! Вчені підтвердили в Україні більше 10 різних варіантів штамму

Вчені виявили в Україні 11 різних варіантів штамму коронавірусу "Дельта" також відомого як індійський. Вперше його зафіксували в Україні у червні цього року.
Про це повідомляє Інститут молекулярної біології і генетики.
Останні дослідження зразків, взятих у хворих на коронавірус з різних регіонів, дають підстави стверджувати: в Україні цілковито панує "Дельта"-штам коронавірусу.
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При цьому майже у 60% зразків – "материнський" варіант "Дельти" (так званий індійський).
"Водночас вчені виявили ще 10 інших варіантів штаму "Дельта", які походять зі США, з Великої Британії та інших країн Європи, а також з Африки", – повідомили українські науковці.
Подробиці досліджень
У жовтні науковці вивчили 75 зразків, зібрані Центром громадського здоров’я МОЗ України наприкінці вересня:
- з Черкаської області – 5 зразків;
- Чернівецької – 1;
- Івано-Франківської – 13;
- Київської -1;
- Львівської – 7;
- Полтавської – 9;
- Рівненської – 6;
- Тернопільської – 4;
- Запорізької – 2,
- м. Сєвєродонецьк, Луганщина – 27.
Дослідження проведилося на замовлення Ради національної безпеки та оборони України.
При цьому, у червні-серпні 2021 р. штам "Дельта" було виявлено лише в половині досліджуваних зразків, решта – штам "Альфа" (так званий британський", який почав широко розповсюджуватися на початку 2021 року.
Загалом від лютого 2021 р. до сьогодні науковці ІМБГ проаналізували 159 зразків вірусу SARS-CoV-2, взятих у хворих віком від 13 до 85 років. Майже всі ці пацієнти (95,6%) були госпіталізовані з середньою та важкою формою ковіду.
Загроза "Дельта"-штамму
"Мутовані варіанти штаму "Дельта" відрізняються критичними змінами у ділянках вірусу, що відповідають за швидкість розмноження вірусу в клітині та реактивність імунної системи людини. Тобто вони швидше розповсюджуються. Існуючі вакцини дієві проти цих штамів", - пояснює керівник проєкту, директор Інституту молекулярної біології і генетики, академік Михайло Тукало.
Як відрізнити штам "Дельта" звичайній людині
"Дельта" має певні особливості: він швидше призводить до важкої форми, у нього менший інкубаційний період. Людина на 4-5 день має яскраво виражену клінічну картину.
У вакцинованих хвороба протікає у легшій формі. При "Дельті" потреба у пацієнта в кисні вище в 5-6 разів, ніж у хворого на звичайний штам. Це впливає показники смертності.
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