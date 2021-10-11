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"Дельта" набирає обертів в Україні: список міст-лідерів по захворюваності

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
11 жовтня, 12:04
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У інфікованої людини можуть бути симптоми 7-8 днів
Штам "Дельта" в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Штам "Дельта" в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

На сьогоднішній день 95% випадків виявлених випадків заражень коронавірусом в Україні припадають на штам "Дельта". У інфікованої людини можуть бути симптоми 7-8 днів.

Про це розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко виданню "Голос Америки".

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Особливості "Дельти" на території України

Як повідомив Ляшко, в Україні інфікована людина може мати симптоми 7-8 днів, а потім сатурація кисню різко падає з 92% до 70%.

"Таких людей важко витягти, їх підключають до апаратів штучної вентиляції легень", – зазначив міністр.

Міста-лідери з поширення вірусу в Україні

Ляшко повідомив, що на сьогоднішній день серед лідерів з розповсюдження вірусу в Україні великі міста – Харків, Запоріжжя, Дніпро та Одеса.

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Крім цього, за статистикою МОЗ, у перерахунку на 100 тисяч населення високі показники заражень у Сумській, Житомирській і Донецькій областях.

"Дельта" вважається найнебезпечнішим штамом коронавірусу / Колаж "Сьогодні"
"Дельта" вважається найнебезпечнішим штамом коронавірусу / Колаж "Сьогодні"

Карантин в Україні

Зараз усі області знаходяться в "жовтій зоні" карантину, однак показники більшості регіонів вже відповідають "помаранчевій зоні".

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Які області можуть стати "помаранчевими":

  • Волинська;
  • Дніпропетровська;
  • Донецька;
  • Житомирська;
  • Запорізька;
  • Луганська;
  • Львівська;
  • Одеська;
  • Полтавська;
  • Сумська;
  • Тернопільська;
  • Харківська;
  • Херсонська;
  • Хмельницька;
  • Чернівецька;
  • Чернігівська.

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