"Дельта" набирає обертів в Україні: список міст-лідерів по захворюваності

У інфікованої людини можуть бути симптоми 7-8 днів

Штам "Дельта" в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

На сьогоднішній день 95% випадків виявлених випадків заражень коронавірусом в Україні припадають на штам "Дельта". У інфікованої людини можуть бути симптоми 7-8 днів.

Про це розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко виданню "Голос Америки".

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Особливості "Дельти" на території України

Як повідомив Ляшко, в Україні інфікована людина може мати симптоми 7-8 днів, а потім сатурація кисню різко падає з 92% до 70%.

"Таких людей важко витягти, їх підключають до апаратів штучної вентиляції легень", – зазначив міністр.

Міста-лідери з поширення вірусу в Україні

Ляшко повідомив, що на сьогоднішній день серед лідерів з розповсюдження вірусу в Україні великі міста – Харків, Запоріжжя, Дніпро та Одеса.

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Крім цього, за статистикою МОЗ, у перерахунку на 100 тисяч населення високі показники заражень у Сумській, Житомирській і Донецькій областях.

"Дельта" вважається найнебезпечнішим штамом коронавірусу / Колаж "Сьогодні"

Карантин в Україні

Зараз усі області знаходяться в "жовтій зоні" карантину, однак показники більшості регіонів вже відповідають "помаранчевій зоні".

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Які області можуть стати "помаранчевими":

Волинська;

Дніпропетровська;

Донецька;

Житомирська;

Запорізька;

Луганська;

Львівська;

Одеська;

Полтавська;

Сумська;

Тернопільська;

Харківська;

Херсонська;

Хмельницька;

Чернівецька;

Чернігівська.

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