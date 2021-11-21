Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇺🇦 Річниця Євромайдану Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"? 💸 Тисяча Зеленського
СЬОГОДНІ Новини України

"Дельта Плюс" спровокує новий пік захворюваності коронавірусом – названа дата

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
21 листопада, 21:18
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зараз частка нового штаму в захворюваності серед жителів Херсонської області складає 10-15%
В Україні за кілька тижнів можливий новий пік захворюваності на коронавірус.
В Україні за кілька тижнів можливий новий пік захворюваності на коронавірус. / Фото: Колаж: Сьогодні

На території декількох регіонів України виявили циркуляцію різновиду штаму "Дельта", так званого "Дельта Плюс". Він спричинить новий пік захворюваності коронавірусом вже в грудні.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний державний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич.

Реклама

"За попередніми розрахунками частка нового штаму в захворюваності серед жителів Херсонщини складає 10-15%. Враховуючи, що всі три попередні хвилі були викликані різними штамами COVID-19, можу спрогнозувати другий пік цієї хвилі з початком зростання 10-15 грудня 2021 року. Його тривалість та підйом зможемо вирахувати днів за 7-8", – заявив Юрій Ромаскевич.

При цьому, кількість хворих та госпіталізованих буде залежати від рівня вакцинації та дотримання обмежувальних заходів. Зараз в області спостерігається зниження показників захворюваності та завантаження ліжок пацієнтами з COVID-19.

Що відомо про "Дельту Плюс"?

В Україні зафіксували новий підтип штаму коронавірусу "Дельта" – AY.4.2, який ще називають "Дельта Плюс". Він поширюється на 10-15% швидше за своїх "родичів".

Реклама

Цей підтип може бути найбільш заразним серед усіх варіацій коронавірусу. За даними вчених, варіації "Дельти" більше впливають не на тяжкість перенесення хвороби, а на прискорення передачі коронавірусу.

Британські вчені проводять дослідження, які допоможуть зрозуміти, наскільки небезпечним може бути новий штам, що викликає COVID. Водночас експерти заспокоюють, запевняючи, що нова мутація навряд чи зможе обійти сучасні вакцини.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний оглядач Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Мобільні духом
Отримай свою суперсилу
Залітай у всесвіт Київстар!
Фото дня
Stop Fake
COVID-вакцина впливає на ДНК?
Дізнатись правду
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Реальна містика 🎃
Щоденник незалежності 🇺🇦

21 листопада 1991. Міністерство охорони здоров’я України видає наказ про подальше вдосконалення атестації лікарів.

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

115 304

захворіло за тиждень в Україні

-19%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.44

Російський рубль (₽)

0.3614

Євро (€)

29.97

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти