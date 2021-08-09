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"Дельта"-штамм коронавірусу в Україні: коли почнеться широка діагностика

9 серпня 2021 2:29

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Головний санлікар України розповів, коли МОЗ планує забезпечити всі області точними і швидкими тестами на індійський штам COVID

Тестами на "Дельта"-штам обіцяють забезпечити кожну область / Фото: колаж "Сьогодні"

Тестами на "Дельта"-штам обіцяють забезпечити кожну область / Фото: колаж "Сьогодні"

Міністерство охорони здоров'я планує забезпечити всі області України специфічними ПЛР-системами у найближчий місяць, що дасть можливість швидко виявляти штам коронавірусу "Дельта". На сьогодні в Україні є кілька тисяч таких систем.

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Про це головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив у інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він пояснив, що поки лабораторії можуть виявляти "дельту" двома шляхами – геномних секвенуванням і за допомогою специфічних ПЛР-систем.

Так, три державні лабораторії мають можливості для діагностики за допомогою геномного секвенування. Ще понад п'ять або шість таких лабораторій перебувають у приватній власності.

Крім того, частина лабораторій, за словами Кузіна, вже має специфічні ПЛР-системи, які дають змогу досить швидко виявити саме мутацію "дельта".

"На рівні Центру громадського здоров'я у нас майже 2 тисячі таких тестів (ПЛР-систем. – Ред.). На рівні областей також кілька тисяч уже є. І сподіваємося, що до осені ми зможемо такі тест-системи забезпечити на рівні кожної області", – заявив головний санлікар.

Як лікують "дельта"-штамм

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Кузін також розповів, що зараз хворих, інфікованих штамом "дельта", лікують за тим же протоколом, що і пацієнтів з іншими штамами.

"Тактика лікарська не буде відрізнятися щодо будь-якого штаму коронавірусної хвороби. Тому вивчення саме того чи іншого штаму – це зона інтересів лікарів-епідеміологів. Тому що по відношенню до таких людей треба більш ретельніше відстежувати контактних осіб і застосовувати протиепідеміологічні заходи" , – сказав Кузін.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузин розповів, що штам коронавірусу "дельта" активно поширюється територією України.

Ми також писали, що в Україні вже зафіксована перша смерть від нового штаму коронавірусу "Дельта" – у Києві помер один із госпіталізованих з "Дельта"-штамом COVID-19 пацієнтів Олександрівської лікарні.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта

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