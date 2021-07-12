"Дельта"-штам насувається на Україну: що захистить від небезпечного варіанту COVID

В Україні за добу виявили ще сотні хворих на коронавірус. Фото: REUTERS / Tatyana Makeyeva

Спалах захворювання на штам "Дельта" в Україні можливий уже цього місяця – прогнозують, що він досить швидко витіснить своїх "слабших братів". За даними ВООЗ, це вже відбулося в Німеччині, Франції і ще в десятку інших країн.

Що захистить від нового наднебезпечного варіанту COVID-19 та як Фонд Рыната Ахметова допомагає рятувати життя тяжких пацієнтів – у сюжеті Юлії Міншакірової для новин "Сьогодні".

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Одна з історій щасливого порятунку

Подружжя Дудіних у Рубіжному Луганської області – знаменитості. Їхню історію порятунку обговорює півмістечка. Кілька місяців тому подружжя підхопило коронавірус і обоє у тяжкому стані потрапили до місцевої лікарні.

"Знаете, вся жизнь перевернулась! Там лежишь, как у бога на исповеди, я даже сейчас опять расплачусь. Смотрю на него и думаю, сейчас умрет – а все к тому шло, это я не преувеличиваю. Думаю, как же быть, сейчас его бросят в морге, а я еще больная, а меня ж еще никто не выпустит, даже похоронить нельзя", – ділиться Олена Дудіна.

Нирки її чоловіка Дмитра Дудіна не працюють так як треба, і вже давно. Процедури гемодіалізу чоловік проходить три рази на тиждень. Та як очистити кров пацієнту, в якого глибоко вражені легені? Він – цілодобово на кисні, а штучна нирка – за півсотні кілометрів у сусідньому місті.

"Нам нужно было как-то организовать процедуру его транспортировки на гемодиализ. Потому что без гемодиализа, эти больные погибают сразу, даже без COVID. У него была тяжелая пневмония, с очень низкой сатурацией", – розповідає Ольга Мартиненко, завідувачка інфекційного відділення Рубіжанської центральної міської лікарні.

Ольга Мартиненко долучила до порятунку пацієнта службу "швидкої". Дмитро одного разу ледь не помер дорогою на гемодіаліз, але інакше – не врятували б.

"Я никогда не забуду ее глаза. Человек же в этой экипировке, как инопланетянин, и вот эти глаза: смотрят и сразу все: успокойтесь, не волнуйтесь, все будет хорошо, не волнуйтесь. Елена Александровна, Дмитрий Иванович, все будет отлично. Столько доброты, столько тепла у человека", – розповідає вдячна дружина про лікарку-рятівницю.

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Увесь медперсонал цієї лікарні зробив неймовірне. За місяць Дудіни були вдома. Там на них чекав сюрприз. Півсотні акваріумних рибок, яких Дмитро розводить для душі, вижили – без догляду і корму.

Що врятує від "Дельта"-штама

Навіть у маленькому Рубіжному вже є пацієнт із підозрою на "Дельту".

"Дельта вирус показывает на практике стран Европы и Великобритании, что как раз сейчас больше поражается 20-25 лет. То есть, если до этого мы видели, что основная масса, это все-таки 40+, сейчас вот как раз больше молодое население. Как мы сейчас видим, люди расслабились и не хотят ничего замечать. Я думаю, что у нас пойдёт уже в августе этот рост заболеваемости, а то и раньше", – прогнозує завідувачка інфекційного відділення Рубіжанської лікарні Ольга Мартиненко.

Інфекціоніст та імунолог, завідувачка кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО імені П. Л. Шупика Алла Волоха розповідає про найбільш поширені симптоми вірусу-мутанта, які легко сплутати з алергією.

"Тяжелая простуда с выраженным насморком, кашлем. Выраженная заложенность носа, ну и выделения. Да, действительно, он похож на такой как бы серьезный аллергический насморк", – попереджає вона.

Сильніший за інші штам витісняє слабших. Тобто всі нові випадки захворювання у країні, це швидше за все – "Дельта". Наразі захистити від найгіршого здатні вакцини, каже інфекціоніст.

"Вакцинация защищает от госпитализации и от смерти. Это действительно было доказано. Вакцинация не защищает полностью от заболевания. Люди могут заболеть легкими формами и они могут быть источником вируса в этом случае. Я, например, получила две дозы, но на самом деле я понимаю, что я все равно буду соблюдать масочный режим, и все равно буду придерживаться всех необходимых правил", – ділиться професор.

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Подружжя Дудіних теж має намір обов’язково вакцинуватися.

"Посоветуемся, когда нам идти вакцинироваться. мы и семейнику сказали, что будем обязательно. Такого ужаса я больше не переживу!" – каже Олена Дудіна.

Фонд Ріната Ахметова продовжує допомагати лікарням

Дудіни хотіли, щоб про самовідданість лікарів із Рубіжного дізналося не тільки містечко на Луганщині, а й уся країна, тож свою історію порятунку подружжя лишило на сторінці національного проєкту "Дякуємо медикам" на сайті Фонду Ріната Ахметова. Цей інтернет-майданчик – лише маленька частина великої благодійної програми "Рінат Ахметов – порятунок життів".

Саме у рамках цієї програми Фонд однією із перших підтримав Рубіжанську лікарню, надіславши сюди необхідне обладнання ще на початку пандемії.

"Если бы не помощь добрых людей, и благотворительных фондов то вряд ли бы мы выстояли. Умерло бы еще в три раза больше людей, чем умерло, если бы не поддержка Рината Леонидовича", – каже Ольга Мартиненко, завідувачка інфекційного відділення Рубіжанської центральної міської лікарні.

Загалом на боротьбу з COVID-19 благодійник виділив 450 мільйонів гривень.

"Наш обов'язок – допомогти кожному місту і кожній області, допомогти Києву, допомогти всій Україні. Все, чого я хочу, – щоб люди одужували і люди не хворіли", – каже Рінат Ахметов, засновник благодійного фонду.

Понад 200 апаратів ШВЛ, експрес-тести, захисні костюми – допомогу отримали близько півсотні лікарень України.

"Это самая крупная, ситстемная и масштабная частная инициатива, направленная на помощь государственным медучреждениям в борьбе с коронавирусом", – каже Ірина Блажан, директорка проєктів та програм Фонду Ріната Ахметова.

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Ми також писали, що після захворювання на COVID-19 усе частіше фіксують вкрай небезпечний запальний синдром, який зазивають "смертельна тінь ковіду", що глибоко вражає одразу декілька систем організму – переважно дитячого. Проявляє він себе раптово, десь за місяць після одужання.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу