"Дельта"-варіант знайшли в Україні: чи буде нова хвиля захворюваності

Україні загрожує річна хвиля захворюваності. Всі, хто раніше перехворів або вакцинувався будь-якою з вакцин – в безпеці, вважає вірусолог Алла Мироненко

Версію про лабораторне походження коронавируса розглядають всерйоз. У США проводять розслідування / Фото: Pixabay

"Дельта"-варіант коронавіруса вже в Україні. Новий штам вірусу виявили у матері і дитини, які повернулися в Україну з Росії.

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Штам "Дельта" в 1,6 разу агресивніший, ніж попередні варіанти, в 2,3 разу частіше призводить до госпіталізації і в 1,5 разу частіше – до реанімації.

Саме цей варіант викликав жахливу хвилю захворюваності в Індії. Цей штам швидко витісняє інші, і в 92 країнах світу він вже став домінуючим, повідомляють у ВООЗ.

Через нього у Великій Британії, незважаючи на високий рівень вакцинації, погіршилася епідситуація, і там вирішили не послаблювати карантин. У Росії теж почався сплеск захворюваності та смертності від коронавірусу. В країні на добу вмирає 500 людей.

В Україні вже готуються вводити нові карантинні обмеження через загрозу нової хвилі захворюваності.

До чого готуватися Україні?

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Поки в Україні захворюваність продовжує спадати. Останні дні в Україні виявляють приблизно 736 нових хворих в день, а кількість летальних випадків – 41 на добу.

Однак "дельта"-варіант може незабаром все змінити. Для початку спалаху вистачить невеликої кількості інфікованих – вірус настільки агресивний, що навіть одна хвора людина може спровокувати хвилю епідемії.

Динаміка захворюваності в деяких країнах Єврпои після приходу "дельта"-варіанту

В Україні штам може швидше поширитися, ніж у західних сусідів, прогнозують у НАН України. Цьому є дві причини: низький рівень вакцинації (4%) і велика міграція з РФ.

"У Московській області число госпіталізацій вже три тижні зростає на 40% за тиждень, а вільними залишаються менше 11% ліжкового фонду. Для порівняння: тижневі темпи зростання числа госпіталізацій в Україні під час березнево-квітневої хвилі ніколи не перевищували 30%, а в Києві перевищення позначки в 40% спостерігалося тільки протягом одного тижня на початковому етапі зростання. Ослаблення для тих, хто прибуває з тимчасово окупованих територій, посилюють ризики швидкої спалаху на сході країни, викликаної штамом "Дельта", – зазначають в НАНУ.

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Те, що штам в Україні для лікарів не новина, каже Інна Андрусович, інфекціоніст.

Поки через дельта-варіант в Україні ввели тестування в пунктах пропуску експрес-тестами на антиген всіх, хто прибуває з Індії, Великобританії, Росії, Португалії. З позитивним результатом не пускатимуть в країну. Правда, зазначена норма почне діяти з 25 червня.

Чи допоможе вакцина від "дельта"-варіанту?

Ті, хто перехворів раніше будь-яким варіантом, і для тих, хто вакцинувався будь-якою вакциною, "дельта"-варіант не страшний, каже Алла Мироненко, вірусолог Інституту епідеміології та інфекційних захворювань ім. Громашевського.

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Дослідження в Великій Британії показало, що вакцини AstraZeneca і Pfizer дають такий же рівень захисту від варіанту "Дельта", як і проти більш раннього варіанта "альфа".

Так, дві дози AstraZeneca на 60% ефективні проти симптомів варіанту "Дельта", а Pfizer – на 88%.

Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Даних про CoronoVac, який використовується в Україні, немає.

"Є основа вакцини, націлена на оболонку вірусу. І будь-який варіант вірусу має основу, яка міститься у вакцині. Тому навіть якщо вакцина не захистить на 100% від легкої форми, то захистить від важкого захворювання", – говорить Інна Андрусович.

Всі вакцини, які використовуються в Україні, затверджені Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

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Чому зниження захворюваності не означає поліпшення епідситуації?

Недивлячись на те, що в Україні ослабили карантин цього літа, маски і дистанція залишаються обов'язковими в зеленій зоні.

Колаж: Reuters/Pixabay

Однак багато хто сприйняв, що зелена зона означає перемогу над коронавірусом і що вже все добре, зауважує Тетяна Чумаченко, епідеміолог.

Тетяна Чумаченко радить за першої нагоди зробити щеплення, не нехтувати масками і дистанцією. Поки дуже мало вакциновано населення, щоб коронавірус припинив циркуляцію.

Раніше ми повідомляли, що в Індії в штаті Махараштра, який є "лідером" за захворюваністю "чорною пліснявою", виявили 20 випадків зараження новою мутацією індійського штаму COVID-19, який міг підвищити заразність вірусу. Нового варіанту вже присвоїли назву Delta+.

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