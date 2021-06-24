"Дельта"-варіант знайшли в Україні: чи буде нова хвиля захворюваності

Версію про лабораторне походження коронавируса розглядають всерйоз. У США проводять розслідування / Фото: Pixabay
"Дельта"-варіант коронавіруса вже в Україні. Новий штам вірусу виявили у матері і дитини, які повернулися в Україну з Росії.
Штам "Дельта" в 1,6 разу агресивніший, ніж попередні варіанти, в 2,3 разу частіше призводить до госпіталізації і в 1,5 разу частіше – до реанімації.
Саме цей варіант викликав жахливу хвилю захворюваності в Індії. Цей штам швидко витісняє інші, і в 92 країнах світу він вже став домінуючим, повідомляють у ВООЗ.
Через нього у Великій Британії, незважаючи на високий рівень вакцинації, погіршилася епідситуація, і там вирішили не послаблювати карантин. У Росії теж почався сплеск захворюваності та смертності від коронавірусу. В країні на добу вмирає 500 людей.
В Україні вже готуються вводити нові карантинні обмеження через загрозу нової хвилі захворюваності.
До чого готуватися Україні?
Поки в Україні захворюваність продовжує спадати. Останні дні в Україні виявляють приблизно 736 нових хворих в день, а кількість летальних випадків – 41 на добу.
Однак "дельта"-варіант може незабаром все змінити. Для початку спалаху вистачить невеликої кількості інфікованих – вірус настільки агресивний, що навіть одна хвора людина може спровокувати хвилю епідемії.
Динаміка захворюваності в деяких країнах Єврпои після приходу "дельта"-варіанту
В Україні штам може швидше поширитися, ніж у західних сусідів, прогнозують у НАН України. Цьому є дві причини: низький рівень вакцинації (4%) і велика міграція з РФ.
"У Московській області число госпіталізацій вже три тижні зростає на 40% за тиждень, а вільними залишаються менше 11% ліжкового фонду. Для порівняння: тижневі темпи зростання числа госпіталізацій в Україні під час березнево-квітневої хвилі ніколи не перевищували 30%, а в Києві перевищення позначки в 40% спостерігалося тільки протягом одного тижня на початковому етапі зростання. Ослаблення для тих, хто прибуває з тимчасово окупованих територій, посилюють ризики швидкої спалаху на сході країни, викликаної штамом "Дельта", – зазначають в НАНУ.
Те, що штам в Україні для лікарів не новина, каже Інна Андрусович, інфекціоніст.
Поки через дельта-варіант в Україні ввели тестування в пунктах пропуску експрес-тестами на антиген всіх, хто прибуває з Індії, Великобританії, Росії, Португалії. З позитивним результатом не пускатимуть в країну. Правда, зазначена норма почне діяти з 25 червня.
Чи допоможе вакцина від "дельта"-варіанту?
Ті, хто перехворів раніше будь-яким варіантом, і для тих, хто вакцинувався будь-якою вакциною, "дельта"-варіант не страшний, каже Алла Мироненко, вірусолог Інституту епідеміології та інфекційних захворювань ім. Громашевського.
Алла Мироненко
вірусолог і завідувачка відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського
"Повної інформації поки немає. Але принаймні, AstraZeneca і Pfizer заявили про те, що вакцина захищає проти індійського варіанту".
Дослідження в Великій Британії показало, що вакцини AstraZeneca і Pfizer дають такий же рівень захисту від варіанту "Дельта", як і проти більш раннього варіанта "альфа".
Так, дві дози AstraZeneca на 60% ефективні проти симптомів варіанту "Дельта", а Pfizer – на 88%.
Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Даних про CoronoVac, який використовується в Україні, немає.
"Є основа вакцини, націлена на оболонку вірусу. І будь-який варіант вірусу має основу, яка міститься у вакцині. Тому навіть якщо вакцина не захистить на 100% від легкої форми, то захистить від важкого захворювання", – говорить Інна Андрусович.
Всі вакцини, які використовуються в Україні, затверджені Всесвітньою організацією охорони здоров'я.
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Чому зниження захворюваності не означає поліпшення епідситуації?
Недивлячись на те, що в Україні ослабили карантин цього літа, маски і дистанція залишаються обов'язковими в зеленій зоні.
Колаж: Reuters/Pixabay
Однак багато хто сприйняв, що зелена зона означає перемогу над коронавірусом і що вже все добре, зауважує Тетяна Чумаченко, епідеміолог.
Тетяна Чумаченко
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри епідеміології Харківського національного медичного університету
"Загроза не минула. Занадто багато джерел інфекцій неізольованих – це і безсимптомні люди, і люди, які не йдуть до лікаря. Тому нічого іншого, крім маски і дистанції, немає. Все одно щодня кількість хворих і померлих зростає, навіть якщо на 500-700 осіб. Це свідчення того, що вірус нікуди не подівся, навіть якщо здається, що захворюваність падає. Але якщо взяти захворюваність за місяць або рік, то вона стає дедалі більшою. Люди продовжують вмирати. Ситуація залишається небезпечною, і кожен повинен розуміти, що здоров'я в його руках".
Тетяна Чумаченко радить за першої нагоди зробити щеплення, не нехтувати масками і дистанцією. Поки дуже мало вакциновано населення, щоб коронавірус припинив циркуляцію.
Раніше ми повідомляли, що в Індії в штаті Махараштра, який є "лідером" за захворюваністю "чорною пліснявою", виявили 20 випадків зараження новою мутацією індійського штаму COVID-19, який міг підвищити заразність вірусу. Нового варіанту вже присвоїли назву Delta+.
Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу
Інна Андручович
лікар-інфекціоніст Харківської поліклініки № 8
"Підозри, що варіант циркулює в Україні, вже були на початку червня. Те, що це підтвердилося лабораторно – це добре, оскільки тепер будемо знати напевно, з чим маємо справу. Літній сплеск захворюваності може бути, оскільки люди розслабилися, перестали дотримуватися маскового режиму, дистанцію, гігієну рук, багато хто виїхав у відпустки. Але думаю, що збільшення буде не великим".