День Європи та День пам’яті жертв політичних репресій – анонси СЬОГОДНІ

На вихідних в Україні заплановано низку важливих заходів, серед яких церемонія відкриття Днів Європи

У суботу, 15 травня, в Україні відзначають День Європи, а в неділю, 16 травня, – День пам’яті жертв політичних репресій. Що ще заплановано на вихідні в Україні – дивіться в нашій добірці анонсів.

Україна

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Субота, 15 травня

12:00 – відкриття арт-інсталяції "Дунай" видатного українського митця Андрія Єрмоленка (Михайлівська площа);

12:30 – церемонія відкриття Днів Європи, у заході візьмуть участь перші особи міста та держави (сцена на Михайлівській площі);

20:00- симфонічний концерт на Михайлівській площі. У програмі заходу – світова прем’єра композиції видатного українсько-французького композитора Федора Якименка "На берегах Дніпра".

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Неділя, 16 травня

12:00 – Молитва за невинно убієнними (на території Національного історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили");

13:15 – кураторська лекція-екскурсія новою виставкою та оглядова екскурсія "Биківня – територія пам’яті".

Також ми повідомляли прогноз погоди до початку наступного тижня – синоптики обіцяють найближчими днями спекотну погоду майже по всій Україні.