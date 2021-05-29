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День Києва та акція на підтримку Стерненко – анонси СЬОГОДНІ

29 травня, 06:00

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 29 і 30 травня в Україні

У суботу та неділю, 29 і 30 травня, про тмечается День Києва. У столиці пройдуть святкові заходи.

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Субота, 28 травня

9:30 – дитячі велогонки "Дивогонки" (Дарницький р-н, Парк Партизанської Слави);

13:30 – святкування Дня Києва в "Парку Київська Русь";

Неділя, 29 травня

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9:00 – 28-й "Пробіг під каштанами";

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18:00 Мирна акція за справедливий суд "в підтримку Сергія Стерненко";

Святкування Дня Києва в "Парку Київська Русь".

Раніше ми повідомляли, що синоптики обіцяють після дощового і теплого травня пекельну спеку під 40 градусів в червні, але без дощів не обійдеться.

Також нагадаємо, за прогнозом народного синоптика, початок червня в Україні буде дощовим, потім два тижні тепла і сонця, а в кінці місяця черговий циклон влаштує "потоп".

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