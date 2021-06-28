День Конституції і навчання Sea Breeze-2021 – анонси СЬОГОДНІ

В Україні 28 червня пройдуть урочисті заходи з нагоди ювілейного Дня Конституції, а також розпочнуться найбільші міжнародні морські військові навчання

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 28 червня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

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В Україні вихідний день з нагоди Дня Конституції, очікуються урочисті заходи з нагоди 25-ї річниці ухвалення Основного закону країни.

9:00 – Національна гвардія України заступить на почесну варту біля будівлі Верховної Ради та у приміщенні парламенту: біля Порталу з Державним прапором, Порталу Декларації про державний суверенітет України і Конституції України.

– Національна гвардія України заступить на почесну варту біля будівлі Верховної Ради та у приміщенні парламенту: біля Порталу з Державним прапором, Порталу Декларації про державний суверенітет України і Конституції України. 10:00 – церемонія підняття Державного прапора України на площі Конституції. По завершенні церемонії відбудеться встановлення пам'ятного знака "Тризуб".

– церемонія підняття Державного прапора України на площі Конституції. По завершенні церемонії відбудеться встановлення пам'ятного знака "Тризуб". 11:00 – урочисте засідання Верховної Ради України.

– урочисте засідання Верховної Ради України. 12:30 – спільне фотографування на ґанку Верховної Ради України по завершенні урочистого засідання.

– спільне фотографування на ґанку Верховної Ради України по завершенні урочистого засідання. 13:00 – просвітницькі заходи до Дня Конституції.

– просвітницькі заходи до Дня Конституції. 20:00 – концерт класичної музики у виконанні Державного естрадно-симфонічного оркестру на площі Конституції.

– концерт класичної музики у виконанні Державного естрадно-симфонічного оркестру на площі Конституції. 21:30 – світлове шоу на площі Конституції.

– світлове шоу на площі Конституції. З 28 червня по 10 липня пройдуть українсько-американські навчання Sea Breeze-2021 за участю 31 країни, які повинні стати наймасштабнішими за останні 20 років.

Київ

Церемонія покладання квітів до пам'ятника гетьману Пилипу Орлику за участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, депутатського корпусу до 25-ї річниці Конституції України.

У кожному районі столиці відбудуться урочистості та покладання квітів до пам'ятників та пам'ятних знаків видатним діячам українського державотворення.

Фотовиставка в Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця", присвячена 25-й річниці Конституції України.

Відкриття експозиції "Сила Конституції" на Майдані Незалежності навпроти Головпоштамту.

19:00 – акція протесту "Дії Зеленського є зрадою державних інтересів України" біля Офісу президента на Банковій.

Чернігів

11:00 – урочиста церемонія розгортання 200-метрового Рушника Єдності (і фіксація рекорду) з нагоди 25-ї річниці Конституції України (біля підніжжя Катерининської церкви, Київська траса).

Львів

12:00 – акція на підтримку військових "З Заходу на Схід: передай привіт 2.0" (Площа Ринок і Меморіал Небесної Сотні). Деталі.

За кордоном

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Копенгаген, Данія

Матч між національними збірними Хорватії та Іспанії в 1/8 фіналу футбольного чемпіонату Євро-2020.

Бухарест, Румунія Матч між національними збірними Франції та Швейцарії в 1/8 фіналу футбольного чемпіонату Євро-2020. Барселона, Іспанія Відкриття Всесвітнього конгресу мобільних технологій і рішень – Mobile World Congress (28 червня – 1 липня).

Нью-Йорк, США

Конференція високого рівня керівників контртерористичних установ держав – членів ООН на тему "Протидія та запобігання тероризму в епоху схильних до трансформації технологій: рішення проблем нового десятиліття" у штаб-квартирі ООН (28-30 червня).

Онлайн

Щорічне засідання Ради керівників Європейського банку реконструкції і розвитку, а також бізнес-форум "Відновлення кращої економіки" (28 червня – 2 липня).

II Глобальна онлайн-конференція з транскордонної електронної торгівлі, організована Всесвітньою митною організацією (28-29 червня).