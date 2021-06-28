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День Конституції і навчання Sea Breeze-2021 – анонси СЬОГОДНІ

28 червня 2021 7:00

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

В Україні 28 червня пройдуть урочисті заходи з нагоди ювілейного Дня Конституції, а також розпочнуться найбільші міжнародні морські військові навчання

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 28 червня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

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В Україні вихідний день з нагоди Дня Конституції, очікуються урочисті заходи з нагоди 25-ї річниці ухвалення Основного закону країни.

  • 9:00 – Національна гвардія України заступить на почесну варту біля будівлі Верховної Ради та у приміщенні парламенту: біля Порталу з Державним прапором, Порталу Декларації про державний суверенітет України і Конституції України.
  • 10:00 – церемонія підняття Державного прапора України на площі Конституції. По завершенні церемонії відбудеться встановлення пам'ятного знака "Тризуб".
  • 11:00 – урочисте засідання Верховної Ради України.
  • 12:30 – спільне фотографування на ґанку Верховної Ради України по завершенні урочистого засідання.
  • 13:00 – просвітницькі заходи до Дня Конституції.
  • 20:00 – концерт класичної музики у виконанні Державного естрадно-симфонічного оркестру на площі Конституції.
  • 21:30 – світлове шоу на площі Конституції.
  • З 28 червня по 10 липня пройдуть українсько-американські навчання Sea Breeze-2021 за участю 31 країни, які повинні стати наймасштабнішими за останні 20 років.

Київ

  • Церемонія покладання квітів до пам'ятника гетьману Пилипу Орлику за участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, депутатського корпусу до 25-ї річниці Конституції України.
  • У кожному районі столиці відбудуться урочистості та покладання квітів до пам'ятників та пам'ятних знаків видатним діячам українського державотворення.
  • Фотовиставка в Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця", присвячена 25-й річниці Конституції України.
  • Відкриття експозиції "Сила Конституції" на Майдані Незалежності навпроти Головпоштамту.
  • 19:00 – акція протесту "Дії Зеленського є зрадою державних інтересів України" біля Офісу президента на Банковій.

Чернігів

  • 11:00 – урочиста церемонія розгортання 200-метрового Рушника Єдності (і фіксація рекорду) з нагоди 25-ї річниці Конституції України (біля підніжжя Катерининської церкви, Київська траса).

Львів

  • 12:00 – акція на підтримку військових "З Заходу на Схід: передай привіт 2.0" (Площа Ринок і Меморіал Небесної Сотні). Деталі.

За кордоном

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Копенгаген, Данія

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Барселона, Іспанія

  • Відкриття Всесвітнього конгресу мобільних технологій і рішень – Mobile World Congress (28 червня – 1 липня).

Нью-Йорк, США

  • Конференція високого рівня керівників контртерористичних установ держав – членів ООН на тему "Протидія та запобігання тероризму в епоху схильних до трансформації технологій: рішення проблем нового десятиліття" у штаб-квартирі ООН (28-30 червня).

Онлайн

  • Щорічне засідання Ради керівників Європейського банку реконструкції і розвитку, а також бізнес-форум "Відновлення кращої економіки" (28 червня – 2 липня).
  • II Глобальна онлайн-конференція з транскордонної електронної торгівлі, організована Всесвітньою митною організацією (28-29 червня).
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