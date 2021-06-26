День відкритих дверей в Раді і Ігри Нескорених в Черкасах – анонси СЬОГОДНІ на вихідні 26 і 27 червня

Ми зібрали все найважливіші майбутні події 26 і 27 червня в Україні

У Києві встановлюватимуть рекорд, в Ірпені відкриватимуть новий реабілітаційний центр за американським зразком, а в Черкасах мірятимуться силою ветерани.

Субота, 26 червня

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9:00 – у будівлі Верховної Ради на площі Конституції відкриється виставка до Дня Конституції на тему: "Українська державність: витоки, етапи становлення та розвитку";

9:30 – на Трухановому мосту в Києві встановлять рекорд України з одночасного скупчення мототехніки в одному місці – квадроциклів, мотоциклів і гідроциклів;

17:00 – в Ірпені відкриють нове приміщення реабілітаційного центру "Next Step Ukraine", який був створений за зразком Next Step Fitness в Лос-Анджелесі і надає допомогу українським ветеранам і військовим з важкими травмами центральної нервової системи.

Окрім того з 26 по 28 червня з нагоди Дня Конституції України в будівлі Верховної Ради пройдуть дні відкритих дверей – всі бажаючі зможуть відвідати будівлю парламенту. Їм покажуть високохудожнє видання "Конституція України", прапор Незалежності, який внесли в зал пленарних засідань 24 серпня 1991 року, гостьову ложу балкона залу пленарних засідань, а також ознайомлять з архітектурною спадщиною будівлі українського парламенту.

Неділя, 27 червня

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19:00 – в Київському академічному театрі опери і балету для дітей та юнацтва відбудеться гала-концерт з нагоди закриття 39-го театрального сезону.

У Черкасах пройдуть всеукраїнські ветеранські змагання "Ігри Нескорених. Черкаси". Змагання проходити в дев'яти дисциплінах на двох різних локаціях протягом усього дня:

легка атлетика (біг на 100 м, 400 м і 1500 м, штовхання ядра, метання диска, стрибки в довжину);

пауерліфтинг (жим лежачи);

веслування на тренажерах (спринт 1 хв, витривалість 4 хв);

велоспорт.

До участі в змаганнях зареєструвався 131 ветеран і військовослужбовець.

Нагадаємо, що в ці дні прогнозують сонячну і спекотну погоду майже на всій території країни. Місцями температура повітря перевалить за 30 градусів.

Також ви можете дізнатися, на які заходи сходити і де відпочити в найближчі вихідні.

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Про що говорили в Україні та світі 25 червня, дивіться у відеосюжеті: