"Код нашої перемоги". Як вітають українців з Днем вишиванки: фото, відео (оновлено)

Із самого ранку в Мережі пишуть про українське свято – День вишиванки, хто і як вітав

В Україні сьогодні, 20 травня, святкують День вишиванки. З цієї нагоди в Мережі вже почали публікувати привітання.

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"Сьогодні" зібрали побажання, адресовані українцям.

На Закарпатті поліціянти, рятувальники і прикордонники зняли відео: спочатку працівники постають у формі, а потім – у національному вбранні.

А в МЗС України опублікували фото з написом "MFA UA" у стилі вишитого тексту та елементами вишивки.

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/ Фото: Facebook / МИД Украины

З нагоди свята мер Умані Олександр Цебрій показав фото із сином у вишиванках.

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Командир Української добровольчої армії Дмитро Ярош також опублікував фото із сім'єю.

"Сім'я Ярошів вітає з Днем української вишиванки! Слава Україні!" - написав він.

Своє привітання опублікував і п'ятий президент України Петро Порошенко, прикріпивши фото в українському вбранні з дружиною.

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"Наша вишиванка — це урочисто, модно і завжди доречно. Вона об’єднує і надихає українців на нові перемоги не тільки в Україні, а і у найвіддаленіших куточках Землі", – написав він.

А "Укрзалізниця" у день свята оновила обкладинку сторінки в Facebook. Тепер головне зображення – з елементами вишивки на поїздах.

Також із Днем вишиванки вже привітало Міністерство оборони України. На відео написали: "Вишиванка – код нашої перемоги!"

Колишній міністр оборони Степан Полторак показав фото вишивки в кольорах польової військової форми і коротко привітав зі святом.

А пресслужба рятувальників закликала в цей день почати віртуальний парад вишиванок і показати світові свої національні обереги.

Крім того, зі святом привітав українців і колишній прем'єр-міністр, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк. До тексту він прикріпив старе фото з сім'єю у вишиванках.

"Час іде. Виростають діти. Але так само ми любимо нашу "українську душу", наші вишиванки", – написав він.

Нагадаємо, ми показували, як минулого рокуу Львові лікарі перетворили захисні костюми на вишиванки.