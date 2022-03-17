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"Денацифікація" продовжується: окупанти розбомбили меморіал Другої світової війни

Павло Заяць Павло Заяць
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17 березня, 17:51
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На Харківщині продовжують збивати російські літаки, які завдають авіаударів по мирних жителях
/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Ізюмі Харківської області російські окупанти внаслідок авіаудару по місту пошкодили меморіал пам'яті Другої світової війни.

Про це повідомив голова Ізюмської міськради Максим Стрельников у Facebook.

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"Тепер вороги стрімко втрачають перевагу в повітрі, але подивіться, що ці варвари встигли зробити з нашим містом. Вони зруйнували Меморіал пам'яті Другої світової війни на Крем’янці. Одна зі стел пам'ятника впала від їхнього авіабомбардування. Фашисти! Не пробачимо!" – написав Стрельников.

Він додав, що сьогодні в небі над Ізюмом літають лише квадрокоптери, бо вчора ЗСУ збили над містом 2 літаки та один вертоліт російських окупантів.

Окупанти обстріляли село під Харковом, десятки жертв

У Мерефі Харківської області російські військові обстрілами зруйнували школу та будинок культури.

21 особа загинула, 25 поранених, 10 з них у тяжкому стані.

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