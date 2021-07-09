Грошей немає. Половина українців не підуть у відпустку влітку – опитування

Опитування показало, що більше третини українців у відпустку не збираються

Скільки жителів країни не поїдуть відпочивати. Фото: колаж "Сьогодні"

Понад 50% українців планують поїхати цього літа у відпустку, більше 30% – впевнені, що залишаться вдома і трохи більше 12% вагаються поки відповісти. Опитано – 1000 респондентів.

Про це свідчать результати опитування Gradus.

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Так, серед опитаних 51,5% планують відпочивати, 36,3% – не планують, 12,2% – важко відповісти на це запитання.

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Дослідження показує, що найбільше збирається відправитися на відпочинок молодь:

вік від 18 до 24 років – 55%,

вік від 25 до 34 років – 47,7%,

вік від 35-44 років – 56,2%,

вік від 45 до 54 років – 50,9%,

вік від 55 до 60 років – 46,9%.

Причини, за якими українці не поїдуть у відпустку цього літа

немає грошей на відпустку – 52,3%,

у відпустку піду, але восени або взимку – 14,7%,

не хочу, я краще попрацюю/повчуся – 12,8%,

боюся втратити роботу – 10,8%,

не відпускають на роботі – 8,2%,

я вже був (а) у відпустці цього року – 7,4%,

не хочу ризикувати через пандемію COVID-19 – 6,8%,

немає впевненості в тому, що відкриють кордони з тими країнами, які мене цікавлять – 4,6%,

не хочу витрачати гроші на ПЛР-тест на COVID-19 для виїзду за кордон – 3,6%,

не можу вакцинуватися від COVID-19, а без цього за кордон не пустять – 2,2%,

не хочу вакцинуватися від COVID-19, а без цього за кордон не пустять – 1,6%,

інше – 8,7%,

важко відповісти – 2,8%.

Більшість українців залишаться відпочивати в Україні – 47,3%. За кордон поїдуть тільки 18,3% опитаних.

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Також стало відомо, скільки жителі країни готові витратити на довгоочікувану відпустку. Так, до 5000 гривень готові витратити – 27, 6% українців. До 10 000 тисяч гривень – 24,9%, до 30 тисяч – 22,8%. До 150 тис. грн. – 2%.

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