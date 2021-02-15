Гроші на снігу і бурульки: як і скільки нині заробляють на негоді

На цьому тижні в Україні, крім морозів близько -20, знову прогнозують опади у вигляді снігу. За даними синоптиків, якщо морози не скрізь будуть сильні, то сніг очікується майже у всіх регіонах.

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Як ми з'ясували, у ці дні посилено рекламують свої послуги ті, хто заробляє на снігу і бурульках. Точніше, на їх прибиранні.

Під будинком № 7 на проспекті Перемоги в Києві ходити небезпечно

Під виглядом користувача таких послуг ми звернулися за кількома з таких оголошень.

"Якщо ви хочете, щоб ми розчистили територію біля вашого під'їзду, то за таке маленьке замовлення не беремося, адже ціна такої послуги не більше ніж 200 грн. Нам цікаві пропозиції від 1 тис. грн і більше. Можете домовитися із сусідами, щоб ми прибрали сніг і біля сусідніх під'їздів, тоді нам є сенс приїжджати", – розповів нам автор оголошення Микола.

За його словами, його будівельна бригада, що простоює без роботи майже весь локдаун, знайшла роботу в столиці завдяки снігу.

"У нас бригада з 10 людей. Робота з розчищення від снігу – 700 грн на одну людину, вона працюватиме у вас світловий день. Можемо допомогти знайти техніку для вивезення. Наприклад, вивезення снігу вантажівкою обійдеться в 3 тис. грн", – каже Микола.

Автор іншого оголошення нам розповів, що пропонує послуги зі збивання бурульок.

"Останні два дні працюємо, як то кажуть, на розрив. Послуги замовляють і мешканці багатоповерхівок, і співробітники установ. Вирішили погоджуватися працювати лише на тих об'єктах, де слід збити велику кількість бурульок. Зацікавити може об'єкт, де не менше за 100 погонних метрів. Прибрати бурульки з одного погонного метра коштує від 30 грн, прибирання даху – від 25 грн за 1 кв. м".

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За словами більшості опитаних нами прибиральників снігу, у всіх є потрібна снігоприбиральна техніка, зокрема і вантажівки для вивозу снігу.

Попрацювали за власним бажанням

Як ми з'ясували, за останні дні в Києві були випадки, коли мешканцям багатоповерхівок довелося наймати трактор у комерційних структурах. Про такий випадок нам розповіла голова ОСББ Ганна Харчук.

Однак вона уточнила, що переважно сніг прибирали самі жителі.

"Прибирали сніг і в перший день снігопаду, продовжуємо це робити із сусідами і тепер. Все почалося з того, що одна сусідка побачила, як двірничка о 5-й ранку чистила сніг, вийшла їй на допомогу. Через якийсь час на розчищення двору вийшли вже 20 сусідів-добровольців. До речі, найстаршій із сусідок, яка нам допомагала, 71 рік, найменший помічник – дитина, яка прийшла зі своєю дитячою лопаткою. Було, що наймали і трактор в комерційній структурі, але більше таки прибрали самі із сусідами".

Зізнався у "вбивстві", щоб поліція прибрала сніг

Найнестандартніше за всіх днями вчинив житель Чернігівської області, яка увійшла до п'ятірки найбільш засніжених. За словами речниці облполіції Юлії Ковтун, чоловік зателефонував на 102 і повідомив, що вбив ножем свого вітчима.

"При цьому він сказав, щоб поліція їхала до нього зі спецтехнікою, інакше не проїде заметами. Поліція виїхала на виклик, – розповіла нам Ковтун. – Як виявилося, незадовго до цього спецтехніка почистила дороги. Вітчим того, хто телефонував, виявився цілий і неушкоджений. Поліцейські склали протокол за неправдивий виклик поліції. Порушнику доведеться заплатити 119 грн".

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Пізніше з'ясувалося, що чоловік обмовив себе лише заради того, щоб техніка почистила тутешні вулиці від снігу. За даними поліцейських, у ці дні їм доводиться часто допомагати розчищати у дворах пенсіонерів.

Нагадаємо, раніше синоптик розповіла, в яких областях буде найхолодніше.

Також повідомляли про те, як у горах рятували туристів, що заблукали. Подробиці – у сюжеті.

Відео: Сьогодні

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