Денісова знову проти платних камер у СІЗО. Що з ними не так?

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вважає платні камери в СІЗО дискримінацією за майновою ознакою. Адже на відміну від прописаної в законодавстві застави, платні камери грунтуються на підзаконному акті і є пілотним проектом Мін'юсту.

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Про це омбудсмен заявила РБК-Україна.

Денісова зазначила, що в СІЗО Києва є 20 платних місць, проте їх не завжди використовують.

"Якщо одне таке місце в СІЗО "продали" за 2 тисячі, чим ці дві тисячі на місяць можуть допомогти іншим ув'язненим, якщо у них навіть відсутня можливість нормально поспати? От у СІЗО Києва зробили 20 платних місць, збирають гроші. Не завжди всі 20 місць використовуються. Іноді люди платять гроші, але їх все одно не переводять в таку камеру, буквально минулого тижня у мене було таке звернення. Решта – це ж взагалі жах", – розповіла Денісова.

За її словами, зараз в Україні 27 вільних колоній у "замороженому" стані.

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"Якщо в інших у нас перенасичення – то розвезіть людей! Треба приймати адміністративні рішення, які можуть поліпшити умови життя людей вже зараз. Я як уповноважений не можу підходити вибірково до норм Конституції, де заборонена дискримінація за майновою ознакою", – сказала омбудсмен.

Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська розповів, що експериментальний проєкт "Платні камери" 2020 року дав держбюджету 3,3 млн грн. Вони пішли на додаткове фінансування в'язниць і поліпшення умови арештантів: медзабезпечення, харчування, дотримання прав і належних побутових умов.

Раніше сайт "Сьогодні" писав, що Денісова намагається скасувати платні камери в СІЗО через суд.

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