Депутата Куницького затримали на блокпості (фото, відео)

На одному з блокпостів затримали депутата фракції "Слуга народу" Олександра Куницького.
Про це повідомляє Українська правда.
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За інформацією видання, Куницького затримали, оскільки він знімав на камеру блокпост, що є заборонено. Де саме було затримано депутата наразі невідомо.
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Згодом Куницький на своїй сторінці в Facebook повідомив, що у нього все добре.
"Спасибі всім, хто переживав. У мене все добре. Чекаємо на інформацію від поліції, а потім покажу як було", — написав Куницький.
На Донеччині затримали 13 бойовиків "ДНР"
На Донеччині затримали цілий "підрозділ" бойовиків терористичної "ДНР", які стріляли по мирних жителях та об'єктах критичної інфраструктури у Маріуполі, Краматорську, Волновасі, Сартані та Талаківці.
"Їхній підрозділ чинив збройний опір українським військовим у районі населеного пункту Майорськ. Під час бою вони були оточені та затримані", — повідомили в СБУ.