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Депутатів на відпускають на канікули – Рада збереться на термінове засідання

16 липня 2021 14:48

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Сьогодні завершилася п'ята сесія дев'ятого скликання парламенту і депутати повинні були піти на канікули до осені, але не тут-то було

Депутати знову попрацюють. Фото: facebook.com/yevheniya.khudzik

Депутати знову попрацюють. Фото: facebook.com/yevheniya.khudzik

Верховна Рада у вівторок, 20 липня, збереться на позачергову сесію, щоб розблокувати судову реформу. Про це заявив на брифінгу голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Інтерфакс-Україна.

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Відзначимо, що сьогодні завершилася п'ята сесія дев'ятого скликання парламенту і депутати повинні були піти на канікули до осені. Однак наступного тижня вони знову прийдуть до сесійної зали.

"У вівторок ми будемо робити позачергову сесію. Ті славні проекти законів про реформу правосуддя, чого вся країна чекає ... Знову-таки, Юлія Володимирівна (Тимошенко. – Ред.) заблокувала за допомогою постанов і фактично ці закони не можна зараз підписувати, щоб вони далі вступали в силу. Тому ми зберемося у вівторок маленьким складом, оскільки там не потрібно голосувати "за", а потрібно провалити ці постанови", – сказав Арахамія.

У свою чергу спікер ВР Дмитро Разумков уточнив, що, судячи з усього, мова йде про законопроекти судової реформи – №3711-д, №5068 і №5069, а також про реформування "Укроборонарома" (№3822).

"Поки що таких звернень (про ініціювання позачергової сесії. – Ред.) не було. Але дійсно ми очікуємо у понеділок лист з проханням провести позачергове засідання Верховної Ради. Це позачергове засідання буде присвячене виключно питанням, пов'язаним з відхиленням цих проектів постанов, або, може, хтось підтримає. Додатково я поки не знаю, що ще може бути винесено", – підкреслив спікер.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", днями Рада підтримала пропозиції Зеленського щодо судової реформи – йдеться про закон про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Пізніше був прийнятий другий закон судової реформи - щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП.

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