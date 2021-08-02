Русский
$ 26,82
31,89
  1. Новини України

Дерево вбило молоду пару у Львові. Хлопець був курсантом

2 серпня 2021 9:19

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Загиблим в Стрийському парку виявився курсант Львівської військової академії. Він загинув разом зі своєю дівчиною

У Львові вітер валив дерева. Фото: Варта1

У Львові вітер валив дерева. Фото: Варта1

У Львові в Стрийському парку на молоду пару впало зламане дерево під час урагану. Вони померли на місці. Загиблим хлопцем виявився курсант Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного – Андрій Свояк.

Реклама

Про це повідомив начальник академії Павло Ткачук на своїй сторінці в Facebook.

"Хлопець проживав за межами навчального закладу й у вільний від служби та навчання час перебував на відпочинку у Стрийському парку разом із дівчиною, яка, на превеликий жаль, також загинула", – написав Ткачук.

Читайте також:

В Ужгороді величезна гілка впала на відвідувачів кафе – момент падіння потрапив на відео

Реклама

Зараз всі причини і обставини цієї страшної трагедії встановлюють правоохоронні органи.

В тренді
Спеку трохи охолодять зливи: прогноз погоди на 2 серпня (карта)
Невеликі дощі трохи охолодять українців / колаж "Сьогодні"

"Висловлюю щирі співчуття матері загиблого Наталії Миколаївні, батькові Русланові Івановичу, сестрі Аліні, всім його рідним, близьким й товаришам по службі, а також рідним й близьким загиблої дівчини. Це непоправна втрата для всього колективу Національної академії сухопутних військ", – додав Ткачук.

Також нагадаємо, на початку літа у Львові дерево впало на голову семирічному хлопчику під час прогулянки по парку, дитина отримала серйозні травми і була доставлена в реанімацію.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Грозовий фронт накрив Київ

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

В Україну йдуть похолодання і дощі. Якою буде погода 2 і 3 серпня – прогноз
В Україну йдуть похолодання і дощі. Якою буде погода 2 і 3 серпня – прогнозУкраїна
У Києві
У Києві "прихильник ДНР" відкрив стрілянину по людях (оновлено)Надзвичайні події
Одеські байкери побили молоду пару і розгромили битами їх машину (відео)
Одеські байкери побили молоду пару і розгромили битами їх машину (відео)Україна
Зеленського помітили в столичному супермаркеті – що купував (фото)
Зеленського помітили в столичному супермаркеті – що купував (фото)Україна
Опустелювання й аномальні зими. Яким буде клімат України через 50 років?
Опустелювання й аномальні зими. Яким буде клімат України через 50 років?Україна
Чауса знайшли, але не
Чауса знайшли, але не "викрадали". Де зараз перебуває суддя – в СБУ відповілиУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти