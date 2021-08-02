Дерево вбило молоду пару у Львові. Хлопець був курсантом

Загиблим в Стрийському парку виявився курсант Львівської військової академії. Він загинув разом зі своєю дівчиною

У Львові вітер валив дерева. Фото: Варта1

У Львові в Стрийському парку на молоду пару впало зламане дерево під час урагану. Вони померли на місці. Загиблим хлопцем виявився курсант Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного – Андрій Свояк.

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Про це повідомив начальник академії Павло Ткачук на своїй сторінці в Facebook.

"Хлопець проживав за межами навчального закладу й у вільний від служби та навчання час перебував на відпочинку у Стрийському парку разом із дівчиною, яка, на превеликий жаль, також загинула", – написав Ткачук.

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Зараз всі причини і обставини цієї страшної трагедії встановлюють правоохоронні органи.

"Висловлюю щирі співчуття матері загиблого Наталії Миколаївні, батькові Русланові Івановичу, сестрі Аліні, всім його рідним, близьким й товаришам по службі, а також рідним й близьким загиблої дівчини. Це непоправна втрата для всього колективу Національної академії сухопутних військ", – додав Ткачук.

Також нагадаємо, на початку літа у Львові дерево впало на голову семирічному хлопчику під час прогулянки по парку, дитина отримала серйозні травми і була доставлена в реанімацію.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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