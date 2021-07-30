Діти з Горлівки забувають війну на відпочинку завдяки проєкту "Мирне літо" від Фонду Ріната Ахметова

Учасники проекту "Ринат Ахметов - дітям. Мирне літо" щасливі / Колаж "Сегодня"

Фонд Ріната Ахметова щороку влаштовує благодійний оздоровчий відпочинок для дітей Донбасу – переселенців, тих, хто мешкає у "сірих" та прифронтових зонах. У курортному містечку Святогірськ (Донецька область) стартував уже сьомий сезон унікального проєкту "Мирне літо".

"Тут – круто, тут можна відпочити, найти нових друзів", – ділиться своїми враженнями 12-річна Дар’я Скульська, переселенка із Горлівки.

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Дівчинка приїжджає до курортного Святогірська не вперше. І щоразу тут справджуються її мрії. Зараз вона змогла зайнятися танцями, але є у неї бажання, яке вже сім років залишається нездІйсненим – прибрати війни у всьому світі.

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Через бойові дії життя Даші змінилося раптово і назавжди. Їй було чотири роки, коли у Горлівці почали стріляти. Родина саме оселилася у новій квартирі на 4 кімнати, де був свій простір і у маленької дівчинки. Через обстріли родина вимушена була переїхати, але до останнього сподівалися повернутись додому, щойно цей кошмар скінчиться.

"Ми зрозуміли вже через кілька років, що війна не закінчується. Там і зараз стріляють. Рідше ніж було. Але все ж стріляють", – зітхає Даша.

Забути жахливі події дівчинка сподівається під час свого Мирного літа. Це проєкт Фонду Ріната Ахметова, який проводять сьомий рік поспіль. Завдяки проєкту "Рінат Ахметов – Дітям. Мирне літо" оздоровилися 4500 хлопчиків і дівчаток. Цьогоріч під час зміни "Мирного літа" відпочинуть понад сто хлопчиків і дівчаток. І майже кожна друга дитина – переселенець.

"Я хочу сказать Ринату Ахметову большое спасибо за то, что делает добрые поступки, он очень добрый мне кажется человек", – каже Даша.

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Нагадаємо, психологи кажуть, що для людей з Донбасу другою значною травмою після війни є пандемія коронавірусної хвороби – це викликає у них тривожність і страхи. Фонд Ріната Ахметова допомагає подолати їх, організовуючи безкоштовні консультації психологів.