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Діти з окупованих Криму та Донбасу зможуть вступити до вишів без ЗНО – Зеленський

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
1 грудня, 10:30
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Дітям з окупованих територій тепер буде легше здобути освіту в Україні – для них змінили правила вступу до вишів
Зеленський розповів про вступ до вузів без ЗНО
Зеленський розповів про вступ до вузів без ЗНО / Фото: Колаж: Сьогодні

Молодь з тимчасово окупованого Криму та ОРДЛО зможе безплатно отримати освіту в Україні без зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Тепер дітям з окупованих територій не потрібно складати іспити, щоб вступити до вишу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у щорічному зверненні до Верховної Ради.

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"Ми боремося за нашу молодь і суттєво спростили школярам з Криму і тимчасово окупованого Донбасу доступ до вищої освіти в Україні: без ЗНО, безоплатно, без обмежень, без будь-яких умов у будь-який університет України", – сказав він.

Решті дітей доведеться писати тести.

ЗНО в Україні

В Україні реєстрація для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні відбудеться протягом 5-22 січня. Зареєструватися на тестування можна на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Графік ЗНО-2022

  • Фізика – 23 травня
  • Хімія – 26 травня
  • Українська мова та література – 31 травня
  • Математика – 3 червня
  • Іспанська мова, німецька мова, французька мова – 6 червня
  • Англійська мова – 7 червня
  • Історія України – 10 червня
  • Географія – 14 червня
  • Біологія – 17 червня

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