Діти можуть важко переносити омікрон. Розповідаємо все про небезпечний штам

Зараз у нашій країні від 12 до 18 років дуже низькі показники вакцинації проти коронавірусу

В Україні діти часто хворіють на коронавірус. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні новий штам коронавірусу омікрон все більше вражає дітей. До того ж рівень вакцинації серед дітей зараз є дуже низьким.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

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Як діти переносять коронавірус?

За словами санлікаря, зараз у нашій країні від 12 до 18 років дуже низькі показники вакцинації проти коронавірусу. До 12 років взагалі немає вакцинації, тому омікрон дуже швидко поширюється у цій групі.

Кузін заявив, що діти можуть переносити коронавірус так само важко, як і дорослі, особливо, якщо вони мають інші захворювання – астма, цукровий діабет, онкозахворювання, хронічні неінфекційні захворювання.

"Тому таких дітей часто госпіталізували та стежили за їхнім станом. Раніше дитячі ліжка у лікарнях були заповнені на 70%, а зараз на 30%", – додав Кузін.

Чи потрібно вакцинувати дітей?

Головний санлікар країни Ігор Кузін в інтерв'ю ВВС зазначив, що якщо дитина має супутні захворювання, такі як онкологія, астма, серцево-судинні, то їй варто зробити щеплення. Оскільки у таких дітей перебіг коронавірусу може бути тяжким.

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"Якщо дитина здорова, то рішення залежатиме від того, як часто ця дитина відвідує організовані колективи. (…) Я б радив вакцинуватися. Це необхідно для персонального захисту", – додав санлікар.

Нові симптоми "Омікрону"

Тест на коронавірус необхідно здати, якщо спостерігаються такі симптоми:

потріскані або запалені губи,

"ковідні пальці" – запалення і висипи на пальцях ніг,

сухість шкіри та висип в області шиї, передній частині грудей та інших ділянках шкіри, куди потрапляє сонячне світло,

висип на руках, ліктях і ногах, схожий на пітницю,

висип, схожий на кропивницю, яка виглядає як горбки на шкірі,

висип, схожий на обмороження шкіри, – пурпурні або червоні болючі плями.

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Всі ці симптоми можуть викликати свербіння.

Які симптоми у тих, хто заразився?

Наукові спостереження за мутаціями вірусу продовжуються, проте експерти виділяють типові симптоми, характерні для штаму "Омікрон". При цьому втрата смаку та запаху при "Омікроні" зустрічається значно рідше, ніж за попередніх штамів.

Новий штам має менший період інкубації. У середньому, за даними наукових досліджень, він становить три дні.

Що виявляють у хворих:

нежить;

головні болі та втома;

рідше – кашель (43,5%);

озноб або тремтіння (30%);

лихоманка (29,4%);

втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%).

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